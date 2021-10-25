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吳寶春舉國旗領獎掀熱議　管碧玲：永不忘他說是中國台灣麵包師

記者黃翊婷／綜合報導

世界冠軍麵包師傅吳寶春入圍「義大利米蘭水果麵包世界盃大賽」20強，也是20強中唯一的亞洲代表。不過，吳寶春帶著國旗接受頒獎的畫面，意外掀起網友正反意見熱議，民進黨立委管碧玲24日也在臉書PO文表示，「永遠不會忘記，他說他是中國台灣麵包師！」

吳寶春帶國旗領獎掀熱議。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲、吳寶春麥方店）

▲吳寶春團隊帶國旗領獎。（圖／翻攝自Facebook／吳寶春麥方店）

吳寶春今年5月帶領團隊，遠赴義大利參加每2年舉辦1次的「義大利米蘭水果麵包世界盃大賽」（The Panettone World Championship）初賽，打敗日本、馬來西亞等國，成為唯一取得亞洲區代表權的麵包店。義大利米蘭水果麵包世界盃大賽官網公告入圍決賽前20強，其中有18位來自義大利、1位來自阿根廷、1位來自台灣。

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不過，由於吳寶春2018年在中國上海開店，曾發表聲明表示自己是一個生於中國台灣的麵包師，台灣是養育他的土地，「身為中國人，是我的驕傲」，所以他一直支持「九二共識」、「兩岸一家親」，希望能通過個人努力，回應國台辦《促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》，為海峽兩岸的經貿交流盡綿薄之力。聲明公開後，反而掀起兩岸網友夾擊，甚至一度遭抵制購買。

吳寶春帶國旗領獎掀熱議。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲、吳寶春麥方店）

▼▲管碧玲及部分網友不挺吳寶春。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）

吳寶春帶國旗領獎掀熱議。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲、吳寶春麥方店）

如今，吳寶春入圍「義大利水果麵包世界大賽」20強，還帶著國旗領獎，再次引發網友正反意見熱議。民進黨立委管碧玲24日在臉書PO文表示，「永遠不會忘記，他說他是中國台灣麵包師！」部分網友也留言表示無法接受，「我也不會忘記，從此拒買」、「我要精神錯亂了」、「雙面討好真噁心，把照片丟微博馬上就血流成河了」。

但也有另一派網友認同吳寶春團隊的努力，並留言希望他們加油，「台灣之光」、「政治先擺一邊，我也想沾他的光」、「麵包好吃啊，每週都會去本店買」。還有人指出，2018年的爭議其實是吳寶春受到波及，畢竟當時九合一大選剛結束，「政治不正確被鬥臭」、「可憐」、「被鬥成中共同路人」。

▼也有人力挺吳寶春團隊。（圖／翻攝自Facebook／吳寶春麥方店）

吳寶春帶國旗領獎掀熱議。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲、吳寶春麥方店）

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