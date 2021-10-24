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快訊／32歲奧運短跑名將深夜遭槍擊身亡　暴力慘劇釀2死

▲▼ 厄瓜多當局今天宣布，奧運男子短跑名將奎諾奈（Alex Quinonez）在港市瓜亞基爾（Guayaquil）遭槍擊身亡。（圖／路透）

▲奎諾奈（Alex Quinonez）。（圖／路透，下同）

中央社

厄瓜多當局今天宣布，奧運男子短跑名將奎諾奈（Alex Quinonez）在港市瓜亞基爾（Guayaquil）遭槍擊身亡。消息引發全國一片哀悼聲，也反映出厄瓜多暴力猖獗程度。

法新社報導，根據厄瓜多警方說法，當地時間昨晚接近午夜，32歲的奎諾奈和另一名人士被發現身亡。

厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）承諾將殺害奎諾奈的凶手繩之以法。他在推特（Twitter）寫道：「奪走厄瓜多人性命的那些人將不會一直逍遙法外。我們將採取鐵腕行動。」

以瓜亞基爾為首府的圭亞斯省（Guayas）省長阿羅賽梅納（Pablo Arosemena）也矢言追究凶手法律責任。他發表推文說：「我們所有人都會鍥而不捨，直到警方捕獲罪犯。我們面臨的是一場對抗毒品幫派的戰爭，這些幫派分子想征服我們。」

厄瓜多體育部在推特證實奎諾奈遭殺害消息，並向這位「我國培養出的最偉大短跑選手」致敬。推文寫道：「我們失去一位偉大的運動員。他讓我們懷有夢想，並感動我們。」

▲▼ 厄瓜多當局今天宣布，奧運男子短跑名將奎諾奈（Alex Quinonez）在港市瓜亞基爾（Guayaquil）遭槍擊身亡。（圖／路透）

奎諾奈以19秒87保有厄瓜多200公尺短跑紀錄。他在2012年倫敦奧運進入決賽，最後奪得第7名；準決賽時他的跑道就在史上最快男子短跑名將波特（Usain Bolt）旁邊。

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