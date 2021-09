厄瓜多監獄血腥暴動至少116死…囚犯開槍丟手榴彈！　有6人遭斬首

▲厄瓜多監獄暴動至少116死。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

厄瓜多一所監獄在28日爆發流血衝突,目前至少造成116人身亡,其中有6人被當眾斬首,還有人直接在監獄內投擲手榴彈,最後出動400名警力才恢復秩序,該國也立刻宣布所有監獄進入緊急狀態,允許軍隊進駐。

綜合外媒報導,厄瓜多最大城市亞基爾(Guayaquil)海岸監獄(Littoral Penitentiary)29日爆發流血衝突事件,兩個當地最大幫派「Los Lobos」和「Los Choneros」在監獄內相互開槍甚至投擲手榴彈,截至目前造成至少116人死亡,是該國史上最嚴重的監獄暴力事件。

DEADLY PRISON RIOT: Footage shows prison officers checking inmates after a riot between rival gangs at a penitentiary in Guayaquil, Ecuador lead to 30 prisoners being killed and 48 people being injured, including two policemen. pic.twitter.com/avk1Hdbyld

監獄管理局長加爾松(Bolivar Garzon)表示,監獄內情況非常嚴重,總共派出400名警力才平息動亂,「警方在28日下午一度控制局面,但晚上又發生了槍擊和爆炸事件,直到29日早上才終於平息,我們在發生衝突的地方發現更多屍體。」

警方表示,其中有至少6名囚犯被當眾斬首,整場暴動還造成80多名囚犯受傷,但獄方人員的傷亡數字目前尚不清楚。暴動發生後,總統拉索(Guillermo Lasso)也針對全國監獄發布為期60天的緊急狀態,限制囚犯的隱私和結社自由,允許獄方進行搜查,同時准許軍隊進駐。

Nearly 30 prisoners were killed in a battle between inmates equipped with firearms and grenades at a prison in #Ecuador’s largest city Tuesday.@yukaf24 has the details pic.twitter.com/X85qTKgZr1