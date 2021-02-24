厄瓜多3監獄暴動62囚死　傳有人遭斬首肢解！幫派鬥爭爆流血衝突

▲厄瓜多3座監獄23日發生暴動，造成62名囚犯死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

南美洲國家厄瓜多23日證實有3座監獄發生暴動，造成62名囚犯死亡，原因正是幫派間的敵對爭鬥及逃獄企圖。現已知騷亂最早於當地22日深夜爆發，當時有2大組織派系試著在獄中搶奪主導地位，就在警方加強搜查武器後引爆流血衝突，外傳有人被斬首肢解。

美聯社報導，3起監獄暴動事件分別發生在圭亞斯（Guayas）、阿蘇艾省（Azuay）、科托帕希（Cotopaxi），這起事件造成62名囚犯死亡，當局動員800名警力協助重新奪回監獄掌控權，另外部署數百名戰術部隊人員。

厄瓜多監獄管理機構SNAI主管蒙卡約（Edmundo Moncayo）指出，阿蘇艾省首府昆卡市（Cuenca）的監獄有33人喪命，科托帕希首府拉塔昆加（Latacunga）則有8死，而厄瓜多第2大城亞基爾（Guayaquil）有21人死亡。此外，當地社群媒體現已開始流傳騷亂影片及照片，傳有人被斬首肢解。

厄瓜多總統莫雷諾（Lenin Moreno）表示，現已下令國防部嚴格控管監獄周圍武器、彈藥及爆裂物，作為騷亂後的應對措施。

厄瓜多近年發生多起致命監獄暴亂。文中提到，厄瓜多監獄原有設計可容納2.7萬名囚犯，但如今卻收下3.8萬人。

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