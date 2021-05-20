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世界遺產「達爾文拱門」坍塌了！遊客目睹全嚇壞

▲達爾文拱橋17日因自然侵蝕而倒塌。（圖／取自CFACT臉書）

▲達爾文拱門僅剩下2根石柱。（圖／取自CFACT臉書

實習記者陳培鈞／綜合報導

加拉巴哥群島（Galapagos）是知名生物學家達爾文（Charles Robert Darwin）著名的遠航中，相當重要的一站，在達爾文筆記中曾寫到一處礁石海拱門，這處拱門便是後人所稱的「達爾文拱門」（Darwin’s Arch），如今這處拱門因自然侵蝕而坍塌了。

綜合外媒報導，厄瓜多環境部17日在臉書上發布達爾文拱門崩塌的消息，環境部聲明表示，「根據通報，距離達爾文島（Darwin Island）不到1公里的美麗天然石橋、達爾文拱門已經崩塌。」環境部也指出，這座天然拱門倒塌的原因是「自然侵蝕的」，從官方發布的照片可見，達爾文拱門僅剩下2根石柱。

當地自然保護區主管皮亞（Washington Tapia）則表示，達爾文拱門是我們從小生長的記憶，看到它倒塌，確實令人震驚，但從科學的角度看，這是氣候和侵蝕造成，是地球上一直在發生的事情。

加拉巴哥群島位於厄瓜多大陸以西906公里，其以獨特的植物和野生動植物聞名世界，聯合國教科文組織列為世界遺產。群島由234個島嶼組成，其中只有4座島有人居住，居民數量大約3萬人。其中，知名地標「達爾文拱門」是屬岩石結構，高43公尺，長70公尺，寬23公尺，是潛水員的熱門之地，也是當年小獵犬號（HMS Beagle）航行時的標註點。

達爾文拱門距離達爾文島不到1公里，命名來自英國生物學家達爾文。達爾文在1835年搭乘「小獵犬號」（HMS Beagle）到訪加拉巴哥群島，並在當地研究，提出進化論。

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