防前妻女兒拿走食物！狠心繼母用不銹鋼鎖「封印冰箱」　影片曝光

@ellaroselee1 org cakap,bab makanan ni jangan brkira..jangan kedekut..hahha..tp hahahha...agk2 fyp tak..mne tau mak tiri notice Day 'n' Nite - Kid Cudi

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名繼母為了不讓丈夫與前妻生的小孩吃冰箱裡的食物，竟將冰箱門上鎖，只有自己能用鑰匙開鎖，取出冰箱內的食物。

據《星洲日報》報導，少女艾拉（Ellarose Lee）最近在TikTok表示，在母親去世後，父親娶了一位新媽媽，不過對孩子們而言，和繼母一起生活非常不自在，因為她的繼母與其他人不同，不僅喜歡在食物方面斤斤計較，而且還不允許孩子們吃繼母買回來的食物。

▲艾拉向網友們展示被繼母上了鎖的冰箱門。（圖／翻攝自TikTok／ellaroselee1）

艾拉也以影片方式與網友們分享她吝嗇的繼母是如何阻止她和兄弟姐妹吃冰箱裡的食物。影片可見，灰色的冰箱門被焊上一個不銹鋼鎖，將冰箱鎖得緊緊的，只有繼母才有鑰匙能打開，因此艾拉和兄弟姐妹沒辦法自行打開冰箱拿取食物。

艾拉也表示，家裡其實有2個冰箱，其中一個是死去的媽媽買的，因此和繼母關係不佳的孩子們只好和繼母分開使用冰箱和家裡的器具，因為在此之前，繼母曾將餅乾放在他們的洗衣機裡面，讓他們非常不好受。

影片曝光後，不少網友都十分同情艾拉與其兄弟姐妹的遭遇，認為繼母的行為實在太幼稚，也不應如此對待年幼喪母的孩子們。

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