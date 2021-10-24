陸將試徵房地產稅　傳上海神秘房東「拋售93套房」看房人潮驚動警

▲網路上流傳多張小區被房仲、看房人潮擠爆的照片。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官方23日宣布將試點開徵房地產稅，傳出有上海一名神秘房東擔憂政府將再加強打房力道，一次拋售了同一小區內的93套房，套現4.5億元人民幣（約20億元新台幣）。

根據陸媒報導，該消息從上海的房地產圈傳出，在寸土寸金的陸家嘴，有一名神秘的個人房東，一次性拋售了同一個小區的93套房子，導致小區周末被房仲及看房的人潮堵得水泄不通。

傳言指出，由於人潮實在太多，小區的居民甚至報警要求維持秩序，更誇張的是，還傳出房東所拋售的房屋一天之內就全部賣出，套現4.5億元。

網路上也有人透露，事發的小區名為「浦城小區」，建於1993年，雖然有點老舊，但絕對位於核心地段，距離「陸家嘴三件套」（上海中心、環球金融中心、金茂大廈）只有1公里，距離東方明珠也只有2公里。

傳言還提到，該名房東入手這些房產的時間至少是在20年前，入手的價格為700元人民幣一平方公尺，現在已漲到8.5萬元一平方公尺，一套的總價約400萬元，若賣掉100套的話，等於套現4億元，漲幅超過100倍。

不過，上述傳言全部未經證實，也因此引來不少質疑，但可以肯定的是，房地產稅的試點開徵，短期內很高機率會對房價造成波動。上海財經大學公共政策與治理研究院首席專家楊暢認為，理論上，開徵房地產稅有可能在短期對房價形成壓力，房地產稅將增加存量住宅的持有成本，在短期刺激房源釋放，而需求在短期難以擴張，供大於需的格局將在短期推動房價回落。

據大陸全國人大常委會公布的訊息，授權房產稅試點的理由，是為積極穩妥推進房地產稅立法與改革，引導住房合理消費和土地資源節約集約利用，促進房地產市場平穩健康發展。