這次國家警報比地震快！網讚「5秒前收到」　台北人哭了：又被邊緣

記者黃可昀／綜合報導

稍早13時12分發生規模6.5地震，北部東部地區明顯有感，不少網友發現這次國家警報反應很快，地震前5秒就已經先收到警報，不過台北的網友哀號，其他地區都說有先收到地震通知，唯獨台北是「先晃才有警報！」

▲地震國家級警報。（圖／記者黃可昀翻攝）



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一名網友在PTT指出，剛剛地震當下他人在新竹，「這次居然5秒前提早收到（國家級警報）」，收到通知後才感覺到地震來襲，等於預先多出5秒逃難時間，確實有達到警示與提前通知的作用，大讚國家警報效率到位，「有沒有警報真的能提前發的卦？」

多個地區的網友紛紛回報，「桃園小晃，收到簡訊開始狂搖」、「我也提早三秒左右收到，感謝」、「我住彰化，也是地震5秒前收到國家警報」、「中部也是收到幾秒後才有感受搖晃」、「花蓮小晃就有警報，問你們自己的電信or手機爛」、「在台南看新聞台，先看到電視上發出警報後，大概過5秒才開始搖」、「住彰化海邊，10秒前收到，一開始全家還很納悶。」

▲台北不少人是先地震才收到通知。（圖／翻攝自PTT）



留言串中唯獨台北網友開心不起來，「台北先震，開始有感才收到簡訊」、「台北都已經跑去開門了才收到」、「台北搖了一下，然後收到警報之後爆搖」、「北市先上跳了好大一下，衝去開門時開始橫搖這時才響警報，大概慢了3-5秒」、「為什麼大家都有簡訊？又被當成國家級邊緣人了。」