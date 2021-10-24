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國家級鬧鐘大響！鄉民超擔心「寶可夢阿伯」：求心理陰影面積

▲▼「寶可夢阿伯」無極限！ 64支手機裝腳踏車上霸氣開屏。（圖／網友林嘉雯授權使用）

▲寶可夢阿伯。（資料照／網友林嘉雯授權使用）

記者曾筠淇／綜合報導

稍早接連發生兩個大地震，芮氏規模分別6.5、5.4，讓不少人嚇到不行。由於國家警報大響，就有不少網友馬上想到紅遍海內外的土城「寶可夢阿伯」陳三元，關心他的64支手機是不是同時響起，意外掀起熱烈討論。

今天下午1點11分發生第一次大地震，震央位在宜蘭縣南澳鄉，芮氏規模6.5，最大震度4級；1點12分再發生一次地震，震央位在宜蘭縣大同鄉，芮氏規模5.4，最大震度3級。

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就有網友在PTT上關心起「寶可夢阿伯還好嗎？」提到自己家住中壢，因為國家警報大響，讓他不禁想起有64支手機的寶可夢阿伯，不知道對方現在人怎麼樣？

貼文一出，吸引不少網友留言表示，「應該還在關警報」、「每次警報都有人關心他一次」、「應該會被手機嚇死」、「每次地震都要關心他還好嗎」、「阿北：什麼時候鈴聲要停」、「每次都要被問」、「求阿北的心理陰影面積」、「他還在一個一個按啦沒空」、「這篇好好笑」、「煩欸！誰會想到這個啦XDDD」。

本站2月曾報導《50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰：關了快20分鐘》，今年2月7日凌晨1時許發生規模6.1的有感地震，「寶可夢阿伯」陳三元受訪時表示，每支手機都在叫，當時正在抓寶的他，是一邊玩手機一邊關通知的。

►為什麼這鍋子煮飯很快而且不用洗！

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