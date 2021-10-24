記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊今天下午（10/24）13時11分於宜蘭縣發生芮氏規模6.5地震。地震測報中心主任陳國昌表示，地震深度達66.8公里，最大震度4級幾乎遍佈整個北部地區。緊接著宜蘭縣大同鄉也發生規模5.4的餘震，深度67.5公里。兩個地震都為同一個地震序列，由板塊隱沒帶所引發。

陳國昌說，該地震是由板塊隱沒帶所引發，氣象局檢索30年來資訊，評估應是該地區30年來規模最大的一起地震。隱沒帶地震有其特性，通常主震發生後若能量未達平衡，很快就會再出現一起規模較大的地震。

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陳國昌說，未來估計，不排除未來三天內還有規模四以上地震發生。但大家無須太擔心，由於隱沒帶地震很深，震度不會有想像中大。今天民眾感覺搖晃明顯都是地平波造成，但沒有高頻震波，對建築物的結構都比較少，民眾無需太擔心未來的餘震。

陳國昌也談到，該地區今年一月也曾發生規模4.5的地震，其他隱沒帶周邊並無較大的地震發生，今天該起真的是「突如其來」，但因接近大台北都會區、宜蘭人口密集區，「還好很深，否則很難想像。」目前對隱沒帶地震的研究還不是很了解，相對位置在琉球海溝西緣，該地區相對來說地震不頻繁，評估能量應該已經累積相當長的時間才會於今日釋放，但今日主震加上餘震，應該能量釋放已經差不多。

陳國昌再指出，一般板塊隱沒帶的地震，當主震發生之後十分鐘之內可能會再出現兩至三個較大的餘震，但後續發生更大地震機率的機率則很低。中央山脈附近發生的地震也有類似的趨勢，但整體而言，民眾無須過於擔心。

另外，昨日東台灣也連續出現5起小規模地震。陳國昌談到，昨日5起地震加上今日一起，主震為昨日規模4.5的地震發生在花蓮縣吉安鄉，該地震隨後伴隨數個餘震。測報中心推論，吉安鄉該起地震應屬於2018年0206米侖斷層錯動產生的餘震。至於餘震要持續到多久目前尚無法預測，有些餘震甚至會持續20至30年之久。