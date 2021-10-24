才剛夢到大地震！網挖出「超狂預言文」背脊發涼：你不要睡覺啦

▲稍早地牛翻身，賣場貨架上的東西都掉落下來了。（圖／翻攝我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店）

記者曾筠淇／綜合報導

稍早接連發生2個超大地震，芮氏規模分別6.5、5.4，讓不少民眾被猛力一晃給嚇傻。湊巧的是，昨天早上剛好有網友發文，表示自己夢到「超大地震」，且幅度晃很大；而稍早大地震後，就引來不少網友朝聖直呼，「預知夢了」、「先知」。

有網友昨（23）日早上6時許在論壇「場外休憩區」上，以「今天夢到超大地震，嚇死人了」為題發文，提到他夢到自己身處辦公大樓的高樓層，結果整層樓忽然開始搖晃，本來以為是小地震，怎料搖擺幅度越來越大，讓他驚覺不對勁。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友朝聖預言文。（圖／翻攝自場外休憩區）

原PO繼續說道，忽然他聽見「啪」的斷裂聲，感覺身體往下墜，原來是大樓被搖斷了，他本想拉住些什麼，怎料卻只能直直落下去。原先他腦中已經開始出現人生跑馬燈，所幸他隨即就從睡夢中驚醒，直呼「還好只是夢！不過還是很恐怖」。

而稍早連續發生2個大地震後，也讓不少網友湧進該則貼文留言，「X！先知」、「太神啦」、「夢到威力彩的彩球號碼了嗎」、「請不要亂作夢」、「怕了啦」、「卡等報明牌」、「有夠大的」、「真預言家」、「先知還活著嗎」、「先知朝聖」、「你還是不要睡覺了」。

▼網友狂喊「先知」。（圖／翻攝自場外休憩區）