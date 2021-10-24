教會淪繁殖場！逼信徒「母子相姦」亂倫　牧師性侵女童遭重判25年

▲吳姓牧師臥病在床，過去曾洗腦年輕女性信徒當其「靈脈」。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道安山市某教會的53歲吳姓牧師，曾涉嫌2008至2019年期間性侵5名未成年女信徒，不僅藉口驅除「淫亂魔鬼」而強逼對方做出淫亂的性行為，還將之拍攝成影片威脅，甚至還強逼母子、姐妹之間互相從事類似性行為，整座教會淪為「人類繁殖農場」，近日他在一審中被重判25年徒刑。

根據韓媒《THE FACT》報導，水原地方法院安山支院刑事1部於22日開庭，部長法官金瑛敏（김영민）重判這名曾在安山市常綠區驅魔教會服務的吳姓牧師25年有期徒刑，同時需接受80個小時性暴力矯正治療課程、40個小時兒童虐待矯正治療課程，而檢方曾於9月6日時求處無期徒刑。

判決書指出，吳姓牧師曾於2008至2019年在安山市常綠區驅魔教會服務，期間曾性騷、甚至性侵5年未成年的女信徒，不僅以「趕走淫亂魔鬼」為由強逼對方做出淫亂行為，還拍攝成影片保管，長期以來遭受宗教洗腦的孩子們為了逃離吳姓牧師的魔爪，只好互相競爭服從吳姓牧師的指令。

另外，吳姓牧師為了要信徒表示出對自己的忠誠心，竟然舉辦儀式逼信徒拔牙。

▲數名女性被吳姓牧師妻子逼與他人互相姦淫，持續繁衍下一代，宛如人類繁殖農場。（圖／翻攝自Youtube@SBS NOW）

法官表示，「被告人（吳姓牧師）利用牧師的地位，以錯誤的教義洗腦被害者，震還利用年幼的信徒，只求滿足自己的性慾、並獲取經濟利益。被告人長期以來性騷、姦淫被害者們，在經濟層面上進行掠奪，年幼的被害者們被迫與社會隔離，喪失其接受基本教育的權利、以及成長為健全成人的機會。」

法官怒批，「吳姓牧師還逼迫女信徒與子女進行亂倫，甚至還要求信徒自己拔牙，整起犯案手段可謂相當獵奇。被害者們因長期以來被迫遵照被告暴力、且變態的指令，最後悲慘地喪失身為人類的尊嚴，至今為止仍無法過著正常生活；然而被告卻仍以無法理解的藉口持續辯解。」

據悉，吳姓牧師的犯案細節今年初曾登上SBS電視台時事節目《我想知道真相》（그것이 일고싶다）的第1246集。

節目指出，該教會早年以托育兒童聞名當地，然而吳姓牧師卻封未成年女信徒為「靈脈」，從小訓練如何侍奉牧師、逼迫成為性奴隸；而其他信徒則成為「物脈」，擔任教會在安山市開設補習班、自修室的家庭教師，收入成為吳姓牧師購買高級豪宅、進口轎車、名錶的主要金錢來源。

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