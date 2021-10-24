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美國特使擔憂北韓試射飛彈！重申「無敵對意圖」　呼籲重回談判桌

▲▼魯圭悳(左)、金星容(右)在首爾樂天飯店進行閉門會議。（圖／達志影像／美聯社）

▲魯圭悳(左)、金星容(右)在首爾樂天飯店進行閉門會議。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近來軍事動向頻繁，不斷試射各種戰略武器，為此美國東亞暨太平洋事務助理國務卿、美國駐印尼大使金星容（Sung Kim，김성용）以美國對北韓核武談判代表的身份前往首爾，與南韓商討韓半島（朝鮮半島）情勢，重申美國並未對北韓抱持敵對立場，呼籲北韓應重回談判桌，並對美國的對話要求抱持正面態度。

根據《韓聯社》，金星容與南韓外交部韓半島和平交涉本部長魯圭悳（노규덕）今（24）日上午在首爾市中區小公洞的樂天飯店進行閉門會議，雙方針對韓半島情勢、簽署韓戰終戰宣言等議題進行意見交換，金星容向記者表示，未來將會持續與魯圭悳合作，探尋各種構想與倡議。

金星容表示，「我們像先前一樣，已隨時準備與北韓進行未設任何前提的對話，同時美國對北韓並未抱持敵對意圖，期盼北韓能給予正面回應。」

▲▼美國東亞暨太平洋事務助理國務卿金星容。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國東亞暨太平洋事務助理國務卿金星容。（圖／達志影像／美聯社）

不過對於近來北韓試射潛射彈道飛彈（SLBM），金星容認為平壤當局此舉恐怕會對維持韓半島持續和平穩定上產生反效果，且飛彈試射已違反多數的聯合國安理會決議，對北韓的周邊國家與國際社會構成威脅。

針對人道救援活動，金星容表示，「為了幫助在北韓最弱勢的階層，我們（美國）在人道主義上將準備與北韓攜手合作。美國在與盟友合作時是最強大的，而美韓同盟是在最重要的位置上，兩國沒有任何難以克服的挑戰，將會攜手合作維持印太區域的開放與自由。」

南韓魯圭悳則表示，已與金星容就簽署終戰協議的議題上進行深度討論，今後韓美兩國在北韓議題上將以此為基礎，擴展至人道合作，並持續推動具意義、接受雙方信賴的措施。

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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