真子公主尪金飯碗不保？　小室圭照片遭律師事務所「無預警移除」

▲小室圭24日再度前往秋篠宮赤坂居所。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本真子公主26日即將要與未婚夫小室圭登記結婚，兩人預計婚後赴美生活，然而卻有眼尖的日本媒體發現，號稱任職於美國頂尖律師事務所、年薪高達2000萬日幣（約新台幣500萬元）的小室圭，在公司官網的個人照片卻被無預警撤除，不知道是否是因為工作上出了什麼問題。

真子公主的30歲未婚夫小室圭9月底返回日本並結束為期2週的隔離後，睽違3年終於見到真子公主。根據宮內廳內部人士透露，真子公主當下甚至感動到落淚。兩人26日將正式登記完婚，之後脫離皇籍的真子公主則會以「小室真子」的身分過著平民的生活，待取得護照與簽證後則會前往美國紐約生活。

▲▼小室圭的照片被公司從官網撤除。（圖／翻攝自Lowenstein Sandler官網）



小室圭的紐約律師資格考試結果雖然年底才會出爐，不過他目前已經錄取美國頂尖律師事務所「Lowenstein Sandler」，並在此從事相關工作。業界人士透露，雖然小室圭還是新人，但粗估年薪仍可以達到2000萬日幣（約新台幣500萬元）。

根據日媒J-CAST報導，Lowenstein Sandler的官網22日上午不知為何，突然將小室圭個人簡介上的照片刪除，只剩姓名、聯絡方式以及學經歷等資料，十分奇怪。事實上，Lowenstein Sandler的所有員工在官網上的個人簡介照都是身穿西裝，但先前小室圭的照片卻是穿著灰色運動裝，因此一度也引發話題。不過如今照片卻直接遭到刪除，不禁讓人懷疑小室圭與公司之間是否發生了什麼問題。

其實先前就有日本媒體採訪到紐約當地的日本裔律師山口真由，山口直言，其實小室圭所任職的律所競爭非常激烈，通常3年內就會有高達三分之二的新人律師被開除淘汰，更何況小室圭雖然已經在美國報考律師資格考試，但是截至目前為止結果尚未出爐，因此儘管他已經錄取紐約頂尖律師事務所，也只能做一些基本的業務。

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