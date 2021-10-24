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日本北穗高岳驚見1男屍　竟是政府內閣高官...疑遭落石砸死

▲▼日本北穗高岳驚見1男屍　竟是政府內閣高官...疑遭落石砸死。（圖／翻攝自北穗高小屋官網）

▲北穗高岳海拔高達3106公尺。（圖／翻攝自北穗高小屋官網）

記者王佩翊／編譯

日本一名50多歲男子9月18日獨自一人前往岐阜縣高山市的北穗高岳登山，原定20日要下山但卻就此失聯，家人緊急通報警方。搜救隊21日投入搜索，不過仍無所獲，直到10月11日才在山中發現一具中年男性的屍體被壓在落石下，遺體14日運下山後隨即進行DNA鑑定，如今死者身分曝光，竟是內閣府的大臣官房審議官酒田元洋，再度引發譁然。

根據《共同社》報導，岐阜縣高山市警方24日表示，數週前在海拔3106公尺的北穗高岳上發現的男屍身分已經確定，是現年53歲的內閣府大臣官房審議官酒田元洋，而他同時也兼任內閣官房內閣審議官一職。酒田元洋9月18日獨自一人前往北穗高岳爬山，並告知家人20日就會下山返家，但19日後卻徹底失聯。

酒田元祥的家人20日緊急通報長野縣警署，而警消人員也隨即投入人力搜救，不過礙於山上天氣不穩定，搜救進度不斷受阻，直到10月11日負責搜救的當地公司才在距離山頂西邊300公尺遠、一個被稱為「瀧谷」的地方發現疑似倒在落石中的酒田元祥。

該搜救公司隨即通報警察，不過由於氣候不佳，警方直到14日上午才重新展開搜索，之後成功尋獲酒田元祥的遺體。根據警方表示，酒田元祥的興趣是登山，平時也經常自己去登山。他的死因為多重外傷，疑似是失足跌落山谷或是遭落石捲進深谷中。

事實上，早在9月就曾經有男子登山失蹤的報導傳出，但當時並未公開酒田元祥的身分，僅稱是一名住在東京的50多歲公務人員，如今經過DNA鑑定，確定就是酒田元祥本人，整起事件也再度曝了光。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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