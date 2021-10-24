南韓將申請「加入CPTPP」...時間點曝光！憂遭日本逼開放福島核食

▲南韓最快將於11月初決定是否申請加入CPTPP，圖為釜山港。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

繼中國與台灣先後於9月申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（以下稱CPTPP），為了不在談判條件上處於劣勢，在經過一番計算後，南韓政府最終決定最快將於11月初申請加入，盼能藉由儘早加入來緩衝減少關稅的時間。不過，部份人士認為，南韓加入恐怕會遭到身為主導國的日本以福島核食為條件加以阻擋。

根據韓媒《News1》報導，經歷美中兩大國間的貿易紛爭、以及新冠肺炎全球疫情，以中國為中心的「全球價值鏈」（GVC）影響正在不斷弱化，相較之下未來CPTPP將可望以日本與部分東協國家成為全球價值鏈的主軸之一，而強調多邊主義的美國拜登政府可能推動回歸CPTPP，因此南韓認為應儘早安排申請加入，期許高度市場開放所帶來的效益，並改善國內法規。

不過，CPTPP除了強調高度的市場開放，其實在電商交易、知識財產權、國營企業、勞動環境等領域上皆要求須符合全球通商秩序的規範，由於申請加入須由日本、墨西哥等CPTPP的11個成員國一致同意，隨著協商時間可能拉長，南韓政府最快將於11月初前召開對外經濟長官會議，討論是否決定申請加入，並完成國內相關法規與制度的修改工作。

新加坡亞洲貿易中心執行長艾姆斯（Deborah Elms）認為，南韓必須在最快的時間內決定是否申請加入CPTPP，否則時間拖越晚遭受的損失只會越大。

然而報導也指出，由於CPTPP為日本所主導，因此外界分析，日本可能會向南韓開條件，要求南韓解除禁止進口福島縣農漁產品之禁令，否則不予以同意南韓加入CPTPP。據悉，其實是否進口福島縣農漁產品，在南韓國內同樣也具極大爭議，外界擔憂南韓恐怕在談判初期便因此議題遭遇不利。

另外，美國加入CPTPP與否對南韓而言也是影響極具的變數之一。先前得國總統拜登強調多邊主義，表示未來可能回歸CPTPP，然而最近卻又改變態度，表示會先著重在國內投資，之後才會考慮是否加入新的貿易組織。

南韓產業研究院通商政策室長金首東（김수동，音譯）分析，「隨著美中貿易紛爭加劇，造成以往的全球價值鏈版圖產生改變，若要積極運用CPTPP的優勢，眼下是積極推動申請加入的適當時機。CPTPP要求高度市場開放，並總括規範數位貿易、勞動、環境等新議題，是符合21世紀的貿易協定，因此修改國內法規是首要任務。」

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