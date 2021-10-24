顏家、國民黨「刪Ｑ」只算慘勝　學者：派系力量老化嚴重

▲立委陳柏惟罷免案通過，陳柏惟準備上台向支持者道謝。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對台灣基進黨立委陳柏惟罷免案，政治學者范世平24日表示，刪Q團體只能算「慘勝」，顯示顏家與派系的力量老化嚴重，缺乏年輕人與外來者的參與，只能逐漸式微。

范世平表示，陳柏惟去年贏了顏寬恆，連他自己都沒料到，從一個在高雄選市議員都選不上的人，竟到毫無淵源的台中市選上立委，打敗經營快30年的顏家。

范世平說，陳柏惟因為經驗不夠，所以太天真，沒想到顏寬恆真的輸不起，顏家早就準備要罷免他，他上任第一天就該注意這點，應參加經濟委員會來爭取資源幫選區建設，而不要跑台北參加政論節目，他要比顏寬恆更重視地方服務才是。

范世平指出，很多人說陳柏惟被罷免，是朱立倫與國民黨的勝利，其實是邏輯不通的，在「大烏龍」地區顏家與派系大過國民黨，朱立倫當然要把成功當成自己當主席後的第一勝，藉此向北京邀功，習近平肯定高興。

不過，范世平表示，從開票過程看，支持罷免雖然一直領先，但始終沒有拉開，最後是77899票支持「罷陳」，73433票反對，這個成績對陳柏惟來說是雖敗猶榮；因為很多人不一定支持「罷陳」，但頂多不去投票，去投反對表示對此罷免案的強烈否定。

范世平認為，支持罷免比反對罷免只多了4466票。我不認為這是陳苦行的結果，而是選民對顏家派系政治的不滿，不認同罷免理由，也擔心顏寬恆回鍋當立委，更擔心中國介入此次罷免。

范世平指出，「刪Ｑ」與顏家只能算低空飛過的「慘勝」，不但沒有壓倒性勝利，反而差點翻船，顯示顏家與派系的力量老化嚴重，而缺乏年輕人與外來者的參與，只能逐漸式微。