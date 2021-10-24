成功刪Q「深藍老爸」還是氣　台中人曝1關鍵：朱立倫怎敢出來

▲陳柏惟（左）、朱立倫（右）。（合成圖／記者林敬旻攝、國民黨提供）

記者曾筠淇／綜合報導

基進黨台中市立委陳柏惟確定被罷免，同意票數7萬7899票，不同意票7萬3433票。就有網友表示，雖然陳柏惟最終被罷免，但家中「深藍」的爸爸卻開心不起來，因為票數差距真的不算大。該文曝光後，立刻引發網友熱烈討論。

這名網友在PTT的HatePolitics板上，以「深藍老爸很氣」為題發文，提到昨天陳柏惟被罷免，雖然深藍的老爸本來就篤定會刪Q，但最終看到票數卻高興不起來，因為贊成票與反對票的差距實在不大。

▲PTT全文。（圖／翻攝自PTT）

原PO透露，爸爸因為支持張亞中擔任國民黨主席，所以昨天看到朱立倫發言更氣。老爸認為，陳柏惟已經是「這麼爛的立委」，結果同意罷免的票數居然高出不到5000票，就這種情況而言，朱立倫怎敢出來發言？光打陳柏惟就這麼辛苦了，以後打其他人怎麼辦？

貼文一出，網友紛紛留言回應，「看到朱立倫的發言，我覺得國民黨慘了」、「身邊藍藍一樣沒有爽的感覺」、「這觀點是對的，問題是誰來補選」、「等著看補選的好戲」、「你爸中肯啊」、「你爸的腦袋清楚太多了，觀察政治那麼多年沒有白活」。