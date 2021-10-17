桃園婦要匯80萬給「網公」 警秀165平台紀錄讓她死心

▲婦人臨櫃滙款80萬元給未曾謀面老公做投資。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市68歲郭姓婦人被愛衝昏了頭，欲滙80萬元給未曾謀面網路「假老公」做投資，行員機警報案，經警方到場細心詢問及勸說，並運用165反詐騙平台查詢郭女所稱丈夫之電信門號，發現已遭通報2次詐欺紀錄，郭女才驚覺遭詐騙，警方成功攔阻詐騙。

▲警方查證告知該門號已通報2次詐欺記錄。（圖／中壢警分局提供）

警方表示，13日12時55分許，中壢分局中福派出所接獲銀行行員報案稱，察覺有一婦人疑似遭詐騙，請警方到場了解及勸阻，警員朱建鑫、張瑛珊到場細心詢問後，得知郭婦欲提領80萬元給丈夫購買別墅，需繳付之斡旋金，但隨即又改口稱要投資比特幣，過程說詞反覆。

▲郭婦驚覺遭詐騙立即打消滙款念頭。（圖／中壢警分局提供）

警方見郭婦神情緊張，反問為何提領大量現金而丈夫未在旁陪同？郭婦向警方坦承她是在臉書認識未曾謀面的丈夫，邀她投資匯款，經警方運用165反詐騙平台查詢郭婦所稱丈夫之電信門號，經確認已遭通報2次詐欺記錄，警方即告知其為詐騙行為，郭婦才驚覺遭詐騙，並對於銀行及員警熱心協助，幫她守住退休積蓄十分感激。

中壢分局提醒民眾，如接獲陌生來電或社群軟體陌生訊息，一定要謹記反詐騙三要訣，「保持冷靜」、「小心查證」、「打165反詐騙諮詢」，多一分警惕、少一分損失。