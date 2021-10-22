法拉利闖紅燈vs賓士搶快左轉　同步違規意外「對決」慘狀曝

記者李忠憲／台中報導

蔡姓男子22日開著千萬黃色法拉利經過環中路、朝馬路口，疑似搶快闖紅燈，結果對向一輛白色賓士這麼剛好，也搶快違規左轉。2車就在路中央直接撞上，想快也快不了，法拉利光維修費就要近3百萬。警方表示，2車均違反號誌，駕駛都無酒駕，肇事原因有待釐清。

▲法拉利闖紅燈，撞上違規左轉的賓士。（圖／民眾提供）

▲▼法拉利與賓士路口直接撞上。（圖／民眾提供）

今天下午近2點許，45歲林姓男子開著白色賓士車，走西屯區環中路快車道到朝馬路口時，疑似未等左轉號誌亮起就違規左轉。結果，對向由46歲蔡姓男子駕駛，新車價近1400萬的黃色法拉利488GTB超跑也闖紅燈，2車就在路口直接碰撞，賓士右前車頭與法拉利左前車頭都毀損，但法拉利較嚴重、引擎蓋翹起明顯變形。

警方表示，員警獲報後立刻到場處理，並進行交通疏導，同時幫2人進行酒測，排除酒駕。初判2車都有違規，蔡男未受傷，林男則是左膝輕傷，自行就醫。肇事原因有待釐清。

汽車達人表示，該輛法拉利維修初估200至300萬左右，包括車燈、車頭、左前底盤、車頭內還有水箱等等。

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