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求職男大鬧就業中心「三字經＋巴頭」　詭辯：以為他是社工才動手

▲待業中的桃園市吳姓男子去年5月間到中壢就業服務中心謀職，不滿姓工作人員態度不佳，竟以三字經辱罵還動手打耳光洩恨。（示意圖／視覺中國CFP）

▲待業中的桃園市吳姓男子去年5月間到中壢就業服務中心謀職，不滿林姓工作人員態度不佳，竟以三字經辱罵還動手打耳光洩恨。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市待業中的吳姓男子去年5月前往中壢區就業服務中心謀職，面對林姓工作人員詢問，竟質疑其態度不佳，當場以三字經辱罵還徒手打耳光，導致其臉部等處受傷報警提告，檢方偵結依傷害罪嫌聲請簡易判決處刑；吳男在法院審訊時坦承犯行，因失業壓力很大，以為林是社工才會生氣罵髒話與動手輕輕打，法官審結依傷害罪嫌判處吳男有期徒刑3月，得易科罰金，本案還可上訴。

桃檢指出，49歲的吳姓男子待業中，去年5月11日上午9時許前往桃園市政府中壢就業服務中心謀職，與林姓工作人員面談時不滿林態度不佳，當眾對林辱罵三字經，還徒手毆打其臉部與頭部，導致林左耳與頭部有挫傷等傷勢，事後林男報警並驗傷提告。

桃園地檢署複訊時，吳男坦承有徒手拍擊林姓公務人員頭部，但否認有毆打情事，因為面試謀職時，經濟壓力很大，心情較不好，當時不滿林態度不佳，一時氣憤以右手拍了其頭部，但沒有很大力，輕輕拍打一下而已，也沒有打到其耳朵，當時以為林是社工人員，不知道林是正式公務員才說髒話罵他，檢方根據警方提供現場監視畫面截圖、醫院診斷證明等證據，偵結依傷害罪嫌聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審酌，吳男對於依法執行公務員，公然以不雅言行與暴力侵害其權利，藐視國家法秩序規範、欠缺尊重他人尊嚴及身體之觀念，其所為更對於公務員依法執行職務之威信、尊嚴，造成相當程度負面影響，行為惡性非輕；惟念犯罪後坦認犯行，衡酌其犯罪動機、目的與未履行和解內容等一切情狀，審結判處有期徒刑3月，得易科罰金，還可上訴。

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