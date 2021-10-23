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要求麥當勞現炸薯條！他拍5秒片揭「暗黑手法」：別再當奧客了

▲麥當勞薯條。（圖／記者許力方攝）

▲速食連鎖餐廳麥當勞深受不少民眾喜愛，不過「要求現炸」的行為也造成部分員工的困擾。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

現做出爐的食物不管在口感還是新鮮度上，都優於放置一段時間的餐點，因此許多民眾都會要求速食餐廳現炸，但其實這也增加了員工的負擔。國外一名麥當勞員工近日被顧客要求現炸薯條時，直接把一旁炸好的薯條再鏟進油鍋裡炸5秒，然後再迅速撈起交差，直言這就是要求現炸結果，請顧客「別再當奧客了」。

根據《太陽報》報導，這名叫拜爾斯（Deandre Byars）的麥當勞員工近日在抖音（Tik Tok）分享影片，並在上頭寫著「這就是你要求麥當勞現炸薯條會發生的事」，只見他將已經炸好的薯條再丟進油鍋，並在5秒內又迅速撈起，完成顧客「現炸」的要求。影片一曝光，馬上就獲得180萬人次瀏覽，他還在文中hushtag提醒，「別再當奧客了」。

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@dresav92 #Stop ♬ original sound - Deandre Byars

對此，許多網友紛紛留言笑回，「這真的是天才」、「哈哈哈，其實只要薯條很熱就可以了」、「有些人還會要求不加鹽，然後要鹽包」、「我也會做一樣的事哈哈」、「麥當勞生意那麼好，薯條能軟到哪去」、「身為一名前麥當勞員工，這真的事我會做的」、「更討厭的是沒耐心等，又要求現炸的顧客」。

但也有網友抱持不同看法，紛紛痛批原PO「炸個薯條有那麼難嗎」、「這不是你的工作嗎？你沒拿薪水嗎？」、「我不知道你那邊的麥當勞是怎樣，但在我這裡絕不可能發生這種事，因為我們是正派的人」、「加了鹽再炸會破壞油質，你這是在玩你自己」。另外還有人透露，「點不加鹽的薯條，保證每次都現炸」。

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關鍵字：

麥當勞薯條現炸

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