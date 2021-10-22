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大陸這間麥當勞...生菜發黑、食材過期繼續賣　員工：反正不是我吃

▲▼麥當勞用過期食材做漢堡。（圖／翻攝自微博／内幕纠察局）

▲大陸一間麥當勞被踢爆用過期食材做漢堡。（圖／翻攝自微博／内幕纠察局）

實習記者林郁婷／綜合報導

大陸安徽一間麥當勞近日被爆料，即使生菜已經發黑、食材過期，員工還是繼續使用，做成漢堡賣給客人食用。店員曾私下抱怨，不是他們不把過期食材丟掉，而是老闆說不要「浪費食物」，不准他們把過期食物處理掉。

根據《華商網》報導，一個叫「內幕糾察局」的博主暗訪麥當勞，並錄影為證。員工表示，有些食材已經放到過期，甚至是隔夜生菜已經發黑了也不會丟掉，繼續包在漢堡賣給客人，因為老闆不想浪費食物，另外還加碼爆料，雖然有裝注意食物期限的機器，但是根本沒人在用，純粹是個「擺設」。

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▲隔夜生菜都已經發黑。（圖／翻攝自微博／内幕纠察局）

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▲員工無奈說，「無所謂，反正不是我吃。」（圖／翻攝自微博／内幕纠察局）

員工還透露，回收的餐盤也不會洗，都只是隨便擦一擦就繼續使用，而且不僅是這間麥當勞，稱其他速食餐廳也都是一樣的做法，「無所謂，反正不是我吃」；而做冰淇淋用的奶漿已經露在外面3天，還是持續使用。

誇張行徑讓網友看傻了，「我以為速食店是最乾淨的」、「我的世界崩塌了」、「那究竟能吃什麼」、「以後還是老老實實吃家裡飯」。

對此，大陸麥當勞的官方微博回應表示，正在核實這家餐廳的情況，目前已經要求各地所有麥當勞店總經理，嚴格把關食品安全，並且往後會不定期檢查。

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▲大陸麥當勞公司回應，稱正在了解這家餐廳的情況並進行核實。（圖／翻攝自微博）

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