　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱高正大腸癌逝！亡妻是小英閨蜜　兒子去年「酒醉躺車道」被輾斃

記者趙蔡州／綜合報導

「民主戰艦」前立法委員朱高正22日晚間因為大腸癌病逝，享壽67歲。他晚年與病魔纏鬥多年，妻子裘曼如十多年前因為子宮頸癌病逝，2020年兒子朱仰丘因為喝醉，在快車道上遭轎車輾斃，白髮人送黑髮人，讓許多親友看了相當不捨，如今他因為癌症病逝，留給親友無限追思。

▲▼朱高正。（圖／東森新聞）

▲朱高正22日晚間因為大腸癌病逝，享壽67歲。（圖／東森新聞）

朱高正的兒子朱仰丘2020年1月13日晚間喝酒後，醉倒在新北市新店中正路快車道上，不久後遭到一名易姓男子開車輾過，送醫後傷重不治，享年39歲。北檢調查後，依過失致死罪起訴易男，易男原本提出和解，但最終因為賠償金談不攏破局，易男最終被台北地院判處8個月有期徒刑。

▲民主戰艦朱高正兒子醉倒「中正路快車道」！慘遭輾斃　駕駛今依過失致死起訴。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲朱高正的兒子朱仰丘2020年1月13日醉倒在中正路快車道上，遭易姓駕駛輾斃。（圖／記者陳雕文翻攝）

朱高正早年參與黨外運動，後來成為民進黨創黨人之一，也因為第一個跳上立院主席台抗爭，被封為「民主戰艦」，他的妻子裘曼如與總統蔡英文感情不錯，外界也曾傳出朱仰丘是蔡英文的乾兒子，不過總統府今年6月澄清，蔡英文與裘曼如確實是同班同學，也是熟稔好友，當年裘曼如過世時，蔡英文也曾表達若有需要，可以協助照顧，不過沒有收朱仰丘為乾兒子。

朱高正病逝後，前立委林正杰在臉書證實消息。他回憶，1986年9月24日（九月街頭示威之間）在周清玉家，他提議藉街頭群眾掩護，立刻組黨，朱高正拿著影印紙，一個一個要大家簽名，後來他跳桌大鬧立法院，逼迫老立委退休，對國會全面改選，起了關鍵作用，「在台灣的民主運動，朱高正貢獻厥偉」。

他說，朱高正在民進黨成立之初，就反對民進黨台獨路線，退黨，組黨。他學問深厚，對朱熹儒學、康德學說、易經有相當的造詣，「高正，所做已做，不枉此生，安息吧，同志」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►地表最舒服的內衣褲激殺2折

ET快訊
男睪丸「發黑像鐵蛋」嚇壞　泌尿醫曝原因：就跟奶頭一樣
大潤發「給員工一封信」曝光！　全聯震撼併購
快訊／新莊逆孫22刀砍死嬤！　法院晚間裁定羈押
132萬網紅罹淋巴癌　「憔悴凹臉現身」淚：手口都潰爛
朱高正大腸癌病逝　醫曝關鍵症狀：快就醫
朱高正癌逝！兒子「酒醉躺車道」被輾斃　亡妻是小英閨蜜
棄AZ等混打？　第12輪爽約「第13輪也打不到」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

朱高正大腸癌逝！亡妻是小英閨蜜　兒子去年「酒醉躺車道」被輾斃

「民主戰艦」朱高正大腸癌逝　黃智賢哀痛不已：連悼文都寫不成行

朱高正癌逝！邱毅慟「難以名狀的哀傷」　曝：他是我政治的啓蒙者

快訊／刪Q晚會「客滿」四叉貓直播　江啟臣轟陳柏惟「教壞囝仔」

快訊／「民主戰艦」朱高正大腸癌病逝　享壽67歲

「城中城」燒出危老建物問題　徐國勇：1個月內完成盤點造冊

快訊／陳柏惟「民主轉骨湯晚會」支持者包車挺　3千座位已滿7成5

軍媒刊天弓飛彈部隊番號惹怒高層　空軍：沒洩密之虞也沒人受懲處

法務部「多數律師不收諮詢費」惹議　王婉諭：天下沒有白吃的午餐

基捷整合汐東線創三贏　林右昌籲柯P：不要見不得汐止跟基隆好

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

公獅子黏TT！倒地耍懶互相依偎　還調皮偷出腳...網：根本是貓咪❤

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

超驚悚！婦女抱嬰兒走路滑手機 踩空「直墜下水道」暖心民急拉起

花6萬請油漆「整個家變粗做風」　沒刷完落跑？業者：驗收前被公審

朱高正大腸癌逝！亡妻是小英閨蜜　兒子去年「酒醉躺車道」被輾斃

「民主戰艦」朱高正大腸癌逝　黃智賢哀痛不已：連悼文都寫不成行

朱高正癌逝！邱毅慟「難以名狀的哀傷」　曝：他是我政治的啓蒙者

快訊／刪Q晚會「客滿」四叉貓直播　江啟臣轟陳柏惟「教壞囝仔」

快訊／「民主戰艦」朱高正大腸癌病逝　享壽67歲

「城中城」燒出危老建物問題　徐國勇：1個月內完成盤點造冊

快訊／陳柏惟「民主轉骨湯晚會」支持者包車挺　3千座位已滿7成5

軍媒刊天弓飛彈部隊番號惹怒高層　空軍：沒洩密之虞也沒人受懲處

法務部「多數律師不收諮詢費」惹議　王婉諭：天下沒有白吃的午餐

基捷整合汐東線創三贏　林右昌籲柯P：不要見不得汐止跟基隆好

小指、左腿受傷還腦震盪　林孝程百種受傷方式：有光射進來

美防長承諾：廣泛支持「台灣與歐盟」　助台取得自衛資源與能力

快訊／新莊逆孫22刀砍死阿嬤！法院晚間裁定羈押

大潤發「給員工一封信」曝光！全聯拋震撼彈收購　外界估價130億

根本鋼彈配色！瑞典「競技滑胎車」換新塗裝　還升級Brembo離合器

俄羅斯炸藥工廠失火　「瓦礫堆冒濃煙」釀16死

《LOL》八強首戰LCK互咬　新舊天才中路頂尖對決⋯T1血虐3:0勝利

女神柯佳嬿仙氣飄飄，逆齡美肌拿下保養代言全靠「4秘訣」

朱高正罹大腸癌病逝！醫曝關鍵症狀：快就醫

徐若熙退場抱頭自責不盡責投手　自評今年表現80分

政治熱門新聞

朱高正大腸癌病逝　享壽67歲

板橋女接種BNT出現5症狀　兩天後送醫不治

即／刪Q晚會四叉貓直播　江啟臣轟陳柏惟「教壞囝仔」

即／陳柏惟「民主晚會」人潮湧　3千座位已滿7成5

爆棄打潮？中央將開放AZ混打BNT　北市出現取消預約電話

朱高正病逝　去年兒喝醉被輾斃

尋獲劉小妹！侯友宜發聲「可以送妳回家了」　遺憾沒找到另一隻鞋

連罵5次「騙局」！柯文哲怒言：基隆捷運「一直騙下去」

顏寬恒碩論談「黑道藉選舉漂白身份」　她諷：誠實陳述

網爆林佳龍岳父幫陳柏惟辦選前造勢　台灣青年基金會喊告

台灣國擲筊「刪Q讓大甲媽氣到失眠！」

網紅牙醫PO陳柏惟露點照　發祭品文「練回體脂12%並穿女裝直播」

「我是柯黑但尊重柯文哲」　游淑慧疑影射簡舒培：不是民代就最大聲

國民黨罷免陳柏惟背後3大盤算曝　藍議員認證刪Q師出無名

更多熱門

相關新聞

朱高正罹大腸癌病逝！醫曝關鍵症狀：快就醫

朱高正罹大腸癌病逝！醫曝關鍵症狀：快就醫

被稱為「民主戰艦」的前立委朱高正，今天（22日）晚間因大腸癌病逝，享壽67歲。根據國健署公布107年癌症登記報告顯示，大腸癌已連續13年成為癌症之王，發生人數第一名。安南醫院醫療副院長許秉毅日前在《健康2.0》節目表示，如果民眾出現「這些症狀」，記得趕快安排檢查。

朱高正大腸癌逝　黃智賢哀痛不已

朱高正大腸癌逝　黃智賢哀痛不已

朱高正癌逝！邱毅慟「難以名狀的哀傷」　曝：他是我政治的啓蒙者

朱高正癌逝！邱毅慟「難以名狀的哀傷」　曝：他是我政治的啓蒙者

朱高正大腸癌病逝　享壽67歲

朱高正大腸癌病逝　享壽67歲

台灣國擲筊「刪Q讓大甲媽氣到失眠！」

台灣國擲筊「刪Q讓大甲媽氣到失眠！」

關鍵字：

政治朱高正病逝67歲大腸癌去世民主戰艦

讀者迴響

熱門新聞

好萊塢男星拍戲「誤殺攝影師」！送醫不治身亡

最美iPhone要來了　iPhone 14「剪掉瀏海」採挖孔螢幕

他上床一半拔套！完事一句話女友崩潰分手

即／全聯福利中心震撼宣布：併購大潤發

7大加碼券幸運號出爐　17組名單爽拿2種券

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

疑聘金談不攏！女街頭跪求別走　男友：放過我吧

兄妹互拍A片賺7千萬　父母挺「驕傲」

LINE免費貼圖來了！　限時6款快下載

2022年運勢最旺「4生肖」大公開

起底超哥驚人身家「全台最有錢油土伯」

對朋友最大方慷慨的3大星座

NanaQ正面反擊酸民！

下體入珠破掉…他「爛膿狂炸」臭翻！醫嘆：整支變形了

誰是平價服飾霸主？　鄉民秒推「這一間」：便宜到哭

更多

最夯影音

更多
警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火
車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

公獅子黏TT！倒地耍懶互相依偎　還調皮偷出腳...網：根本是貓咪❤

公獅子黏TT！倒地耍懶互相依偎　還調皮偷出腳...網：根本是貓咪❤

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面