朱高正大腸癌逝！亡妻是小英閨蜜　兒子去年「酒醉躺車道」被輾斃

記者趙蔡州／綜合報導

「民主戰艦」前立法委員朱高正22日晚間因為大腸癌病逝，享壽67歲。他晚年與病魔纏鬥多年，妻子裘曼如十多年前因為子宮頸癌病逝，2020年兒子朱仰丘因為喝醉，在快車道上遭轎車輾斃，白髮人送黑髮人，讓許多親友看了相當不捨，如今他因為癌症病逝，留給親友無限追思。

▲朱高正22日晚間因為大腸癌病逝，享壽67歲。（圖／東森新聞）

朱高正的兒子朱仰丘2020年1月13日晚間喝酒後，醉倒在新北市新店中正路快車道上，不久後遭到一名易姓男子開車輾過，送醫後傷重不治，享年39歲。北檢調查後，依過失致死罪起訴易男，易男原本提出和解，但最終因為賠償金談不攏破局，易男最終被台北地院判處8個月有期徒刑。

▲朱高正的兒子朱仰丘2020年1月13日醉倒在中正路快車道上，遭易姓駕駛輾斃。（圖／記者陳雕文翻攝）

朱高正早年參與黨外運動，後來成為民進黨創黨人之一，也因為第一個跳上立院主席台抗爭，被封為「民主戰艦」，他的妻子裘曼如與總統蔡英文感情不錯，外界也曾傳出朱仰丘是蔡英文的乾兒子，不過總統府今年6月澄清，蔡英文與裘曼如確實是同班同學，也是熟稔好友，當年裘曼如過世時，蔡英文也曾表達若有需要，可以協助照顧，不過沒有收朱仰丘為乾兒子。

朱高正病逝後，前立委林正杰在臉書證實消息。他回憶，1986年9月24日（九月街頭示威之間）在周清玉家，他提議藉街頭群眾掩護，立刻組黨，朱高正拿著影印紙，一個一個要大家簽名，後來他跳桌大鬧立法院，逼迫老立委退休，對國會全面改選，起了關鍵作用，「在台灣的民主運動，朱高正貢獻厥偉」。

他說，朱高正在民進黨成立之初，就反對民進黨台獨路線，退黨，組黨。他學問深厚，對朱熹儒學、康德學說、易經有相當的造詣，「高正，所做已做，不枉此生，安息吧，同志」。

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