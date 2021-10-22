「民主戰艦」朱高正大腸癌逝　黃智賢哀痛不已：連悼文都寫不成行

▲朱高正。（圖／東森新聞）

記者蘇晏男／台北報導

前立委林正杰證實，有「民主戰艦」之稱的前立委朱高正22日晚間因大腸癌病逝於萬芳醫院，享壽67歲。對此，名嘴黃智賢透過臉書追悼，並表示自己哀痛不已，連哀悼的文字都寫不成行。

朱高正為民進黨首批黨員，1987年時當選立法院第一屆增額委員，但卻是一名以「暴力問政」風格而聞名的立委。因日漸不滿黨內台獨意識，選擇在1990年與民進黨分道揚鑣；退黨隔年，朱高正自組中華社會民主黨，主張與中國統一，建立「中華聯邦共和國」，且還在1991當選立委，但其餘黨內24位候選人皆鍛羽而歸。

1995年時，朱高正跳槽新黨，並於同年把中華社會民主黨併入新黨；但3年後，他與新黨主席郁慕明等人鬧不合，最後被新黨開除。接著幾年，朱高正兩度落敗立委選舉後，退出政壇。朱高正過去反對前總統李登輝及陳水扁，也曾因違反《選罷法》入獄，晚年時，則到中國講授《道德經》、《易經》。

對於朱高正癌逝，黃智賢22日晚間在臉書以「敬悼我尊敬的民主前輩朱高正」為題表示，「朱高正走了。他是我從年輕時候就敬仰的前輩。悲痛不已，連哀悼的文字，都寫不成行。先向委員敬禮。委員，怎麼這麼早逝？答應我要康復的啊！」