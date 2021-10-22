軍媒刊天弓飛彈部隊番號惹怒高層　空軍：沒洩密之虞也沒人受懲處

▲天弓三型飛彈。（非當事圖／翻攝中科院）

記者蘇晏男／台北報導

媒體報導，軍友社理事長李棟樑昨前往北部某天弓飛彈連慰問，現場有多名將官及《軍聞社》派員採訪；但勞軍照片一出，空軍保防部門認為照片有洩密機敏單位嫌疑，要求懲處基層單位，引發部分官兵不滿。對此，空軍司令部22日表示，李棟樑所赴單位番號已在空軍臉書及報導公開，並無洩密之虞，也沒人受懲處。

《中國時報》報導，李棟樑在海軍司令劉志斌上將、空軍政戰副主任高士桓少將等將官陪同下，為期兩天慰勞海、空部隊；昨一行人前往北部某天弓飛彈連，並有《軍聞社》人員採訪，但他們在天弓飛彈前拍攝的團體照，讓空軍保防部門不滿，認為照片內容露出部隊番號，把機敏單位曝光於媒體上，要求懲處。不過有基層官兵表示，拍照時高級長官在場，有洩密疑慮為何不制止或告知不得刊登，反而是事後要被檢討。

對此，空軍司令部22日下午發布兩點聲明：一、李棟樑長期關注國軍、照顧官兵，因應近期敵情威脅，官兵執行戰備任務辛勞，赴單位慰問同仁，使同仁倍感溫馨，所赴單位番號已在空軍臉書及報導公開，並無洩密之虞。

二、單位宣導原意，僅在提醒所屬，對於機敏單位應避免標註部隊番號，並未有責難之意，亦無人員受到處分。