維繫陸航戰力　林辰榕守護直升機光電射控系統

軍聞社／記者周力行台南報導

「空戰出英雄，地勤竟全功」，唯有充沛的後勤保修能量做為後盾，才能確保飛官戰備訓練時安全無虞，維繫陸航戰力完整。擔任陸軍航空基地勤務廠系統翻修工廠光電所領班一職的林辰榕士官長，已負責光電裝備保修工作達13年，曾兩度赴國外受高階檢驗班隊訓練，具備直升機光電射控系統維修專長，堅持「做到最好」的工匠精神，是單位十足仰賴的保修職人。

林辰榕說明，他所任職的系統翻修工場主要是維修AH-1W直升機的NTS（夜間瞄靶系統）、OH-58D的MMS（桅頂偵搜系統）及AH-64E的目獲系統等光學射控系統，其主要功能是對攻擊目標進行標定與測距，亦可提供友軍敵軍詳細座標，進而使用武器射擊；裝備若損壞，飛彈將無法發射，嚴重影響直升機戰力。

保修程序方面，林辰榕進一步說明，裝備從直升機拆下來送到該所後，第一步先對外觀做複式確認，檢查線束、接頭等有無損壞及其故障現象（如畫面不正常震動、無法輸出等），之後再經由測臺進一步檢測，比對報表與技令提供的標準值數據，若電路板某元件數值未在標準值內，就可能是該元件異常而必須拆換，透過反覆測試與拆換找出每個損壞的元件，直至恢復正常功能。

▼AH-1W攻擊直升機。

在零件拆裝過程中，林辰榕說，許多光學儀器及含晶片的細小零件，其螺桿都非常小，需要一隻手拿著鑷子夾著細微的螺桿、螺絲，另外一隻手持螺絲起將螺桿給鎖進去，有時角度非常刁鑽，無法實地看見鎖點，只能藉由手感確認位置，除了需要細心外，也非常仰賴保修經驗。

在專業修護人力培養部分，林辰榕長表示，除上級要求最基本需考取飛機修護證照外，由於相關技術書刊大多是原文，因此必須不斷精進自己的英文程度，如此無論是在需要面對國外廠商的時機，或讀原文技令時，都有相當的助益。

林辰榕強調，直升機上任何一樣東西都可能會造成直接或間接的飛安，保修過程絕對不能馬虎，「我們一直在強調就是按技令、按照標準作業程序，每一步、每一動，每個工項都要確實做到，如此才能確保維修方面確實沒有問題。」