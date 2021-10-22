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快訊／國軍7.5億生物偵檢車弊案！退役上校遭收押、少校40萬交保

記者劉昌松／台北報導

國防部2015年招標採購13輛「生物偵檢車」，爆發承辦人員涉嫌圖利廠商弊端，現已退役的上校吳明郎21日遭檢調搜索約談，經台北地檢署檢察官漏夜偵訊後，被依違反《貪污治罪條例》罪嫌，和邱姓女少校都遭聲請羈押禁見，至於取得標案的冠宇電訊董事長陳銘宏等多人，22日凌晨已分獲15萬到30萬不等金額交保。然而，根據最新消息，吳明郎遭裁定羈押禁見，邱女則以40萬元交保。

▲▼ 國防部7.5億元生物偵檢車採購圖利案，退役上校吳明郎。（圖／記者劉昌松攝）

▲吳姓退役上校。（圖／記者劉昌松攝）

國防部為了提升國軍反生物作戰能力，在2015年規劃招標採購13輛「生物偵檢車」，由冠宇電訊以7.5億元得標，但這項標案卻遭媒體爆料，偵檢車的重要配備「生物偵檢器」準確度不足，車輛本體也不符合需求，2016年間，立委陳亭妃也曾為此質詢國防部長馮世寬，提醒採購案疑點重重。但當時冠宇電訊對外表示，偵檢器的檢測報告是原廠提供，採購案一切合法。

取得標案的冠宇電訊，現在被興櫃公司佳得(3391)併購，在佳得集團內負責提供客戶各式通訊設備及系統整合服務，主要公營客戶包含台灣電力公司、警政消防單位、國防部、國家中山科學研究院等，佳得在21日也代冠宇發布重訊，公告陳姓董事長等3人接到約談通知，配合檢調偵辦。

台北地檢署檢察官漏夜偵訊後，依違反《貪污治罪條例》罪嫌，對吳明郎、邱姓女少校聲請羈押禁見，至於取得標案的冠宇電訊董事長陳銘宏等多人，22日凌晨已分獲15萬到30萬不等金額交保。

對此，根據稍早最新消息，吳明郎遭裁定羈押禁見，邱女則以40萬元交保。

▼邱姓少校 。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼國防部7.5億生物偵檢車採購圖利案，少校邱雅姿 。（圖／記者劉昌松攝）

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