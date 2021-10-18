全台唯一！成大電動賽車　「嬌」點女車手飆速超有成就感

▲成大校長蘇慧貞（中）、機械系主任屈子正（右1)、隊長吳佳芬(左後）等人進行新車發表。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

受到新冠肺炎影響，國際學生方程式賽車大賽（Formula SAE）日本站賽事連2年取消，台灣各學校今年多半沒有再造新車，只有國立成功大學仍打造推出2021全新電動賽車，成為全台唯一在疫情下誕生的電動賽車，盼明年能出國比賽，近日也由女隊長吳佳芬帶領試車飆速，直呼超有成就感，成為全場「嬌」點。

成功大學這輛新賽車是第3代，成本約2百多萬元，由成大方程式賽車隊20多名學生隊員從無到有，花1年時間打造，近日完工並進行試車，總工程師黃晨瑋表示，車體重量已從第一代340公斤大幅降為260公斤，並由單馬達進化到符合電動車趨勢的雙馬達，且加入空力套件如前翼、尾翼、底版等設計，過彎速度比以往快了近2秒，時速則只要3秒，就可以從0加速到100公里。

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電力組長曾志仲說，為了能出國拿下好成績，團隊堅持每年都要做出比前一年更好的車，這次疫情下打造賽車，花費的時間比平常多了1.5倍以上，像是電子材料、IC缺料，每天需不停地刷新網站頁面找貨，在全國疫情警戒下，隊員也要分工在家設計、製作，透過線上會議協調，再分流到現場組裝等，協作過程雖然艱辛，但看到成品很有成就感。

團隊也分享，蘇慧貞校長在新車發表會上曾提到，賽車隊同學身體力行地呈現所有價值，在疫情下努力完成這輛電動賽車，她特別為電動賽車取小名「honor」，代表成大人的榮耀。

23歲的隊長吳佳芬，近日帶領團隊試車，相當帥氣吸睛，她表示從第一代到第三代都有開過，會把油門踩到底，體驗飆速的快感，這種開自己做的車的感覺，很有成就感; 商業組長陳諭嫻則是去年首次開賽車，覺得很酷、很新鮮;商業組員蘇懌帆則說，男女生都能玩賽車，沒有很大差別，女生還可能會因為體重輕，可以開比較快。

成大方程式賽車隊目前約有50名隊員，分為車體組、電力組、底盤組、商業組，成員來自不同系所，大家互相分工，學長姐也會將經驗傳承給學弟妹，隊員表示，雖然連續2年不能出國比賽有點可惜，但每年在車隊裡學習、成長，一起製作想做的車，很有成就感，未來也將持續優化，追求更好的數據，期盼明年疫情趨緩，能到日本參加國際賽為國爭光。