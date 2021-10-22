神祕電話「7533967」是誰的？七年級生秒曝正解：我怎麼唱起來了

▲「7533967」是誰的電話號碼？（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「7533967～」這組熟悉的電話號碼是誰的呢？一名網友發文開啟話題，好奇有沒有人還記得這組數字，不過如果真的知道，就代表「有點年紀了」。貼文曝光後，立刻引發熱議，網友也紛紛笑回「我只知道79979」、「這個電話號碼深深刺痛我的心」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上寫道「7533967」，好奇有沒有人知道這組電話號碼？不過如果真有印象，除了記憶力很好以外，也「代表你有點年紀了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「7533967」是徐乃麟的歌。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

貼文一出，網友紛紛留言回應，「徐乃麟唱的」、「那是紅鞋女孩的電話號碼」、「有聲字」、「有聲音的數字」、「我只記得32767」、「我怎麼唱起來了」、「我居然知道」、「我只記得紅鞋女孩」、「以前看節目說後來變成吳宗憲的辦公室電話」。還有些網友直接寫出歌詞，「你的電話在我心裡響個不停」、「好想再拿起電話說聲我愛你」。

據了解，《7533967》是徐乃麟1992年的音樂作品，專輯製作人為吳宗憲。徐乃麟因唱出苦戀心情，讓這首歌大爆紅，還有不少粉絲瘋狂撥打該號碼。吳宗憲也曾透露，該支電話原本是他在阿爾發企劃公司桌子前面的電話，當時鈴聲真的響不停。