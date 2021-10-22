飲料只買1杯共喝！她曝「男友5節儉行為」崩潰：是我太敗家嗎

▲情侶相處過程中，可能會因價值觀不同引起爭執。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者郭卉寧／綜合報導

不少情侶交往後，曾因價值觀不同引起爭執。近日，就有女網友指出，她和男友從大學開始交往，兩人踏入社會後收入也不錯，但男友生活中的種種節儉行為，卻令她十分傻眼，甚至對方還設下「5項堅持」，其中包括冷氣只開2小時、飲料只買一杯共喝，貼文曝光後，也讓網友吃驚直呼：「快跑！」

原PO在《Dcard》發文表示，她和男友已經工作幾年，雙方同職業且收入不錯，平常不用負擔孝親費，父母也有幫他們置產，雖然兩人在學生時期的開銷很節儉，不過開始工作後，她偶爾會吃美食、買精品來犒賞自己，但男友卻覺得沒有必要，甚至會罵她「敗家」。

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兩人更是在近期冷戰，而理由竟是為了一盒「蜜番薯」，她無奈地指出，日前他們一起逛夜市，剛好看到有攤販在賣一盒100元的蜜番薯，當自己準備掏錢時，卻被對方快速拉走，直言「超商買兩顆蕃薯也不用一百」，令她十分傻眼又不解，「我花自己的錢，買自己想吃的東西有何不可？」

▲原PO男友設下日常5堅持，其中包含「飲料只買一杯一起喝」。（圖／記者許力方攝）



除此之外，男友平時也不准她喝價格較高的星巴克，「因為他極度討厭，寧願買三合一來泡，所以也規定我不准買」，種種價值觀的摩擦，讓她不禁開始思考是自己太敗家，還是對方太節儉，兩人是否適合繼續在一起，最後她也列出男友在設下的「日常5項堅持」：

1、不管天氣多熱，在家一天只能開兩小時冷氣

2、寧願沒吃飽也不要多買

3、買飲料只買一杯一起喝

4、有優惠才可以吃肯德基或麥當勞

5、平日交通只能靠捷運、公車、腳踏車，用時間節省買機車或汽車的錢

貼文曝光後，網友紛紛表示，「男友對自己摳沒事，但管到別人身上就有病，原PO快跑」、「好窮酸，跟這種人在一起感覺好丟臉」、「就算要存錢買房子也不需要省到這種地步吧…飲料只能買一杯一起喝是怎樣」、「你們價值觀不合，如果要走到婚姻這一步的話你最好想清楚。他對自己摳沒差，可是你是花自己的錢，他沒理由管你」。