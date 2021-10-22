彰化首例！文化部古蹟歷史評鑑　歷史建築「成美公堂」獲優良獎

▲成美公堂獲得文化部歷史建築評鑑優良獎。（圖／成美文化園提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

文化部文化資產局今年「古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑獎勵」優良個案獲獎名單日前出爐，歷史建築永靖魏成美公堂，經費全由民間企業自行投入之管理單位，也是台灣首例採試作區確認材料、工法來修復的百年古厝，成為彰化縣內首例獲獎。

成美公堂修建工程主要推手魏應充表示，「修復成美公堂，是希望為台灣的古蹟保存與文化傳承盡一份力量，也希望把所有的修護資料當成公共財和大家分享」。

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▲總顧問陳慶浩與郭俊沛建築師、修復團隊討論地坪修繕養護事宜。

成美公堂始建於清光緒11年(1885)，大正六年(1917)成今日所見規模。1999，台灣中部遭逢921大地震，成美堂建築因年久失修受到破壞而不堪使用。魏家八房子孫魏應州等四兄弟興起修復祖厝的念頭，2004年起由魏氏第23世子孫魏應充與時任頂新和德文教基金會執行長陳慶浩展開請益之旅，經文化資產保存研究專家林會承教授建議，確認工料分家原則及古蹟修復團隊。2006年趙崇欽建築師與陳天平師傅完成調查測繪及修復建議；2008年取得歷史建築身分，同年郭俊沛建築師展開修復設計與監造，姚仁祿擔任作業總監。2009年試作區施工完成，創下台灣修復先例。

▲專員李宗鴻向參訪學員分享油漆老化測試及養護經驗。

2012年12月成美公堂竣工，期間皆由民間企業自行出資，希望能作為民間自主保存修復保存維護文化資產的最佳典範，並於2013年起連結周圍景觀庭院與接待大廳規劃為成美文化園區對外開放。，

成美文化園總顧問陳慶浩表示：2013年將本歷史建築連結周圍景觀庭園、接待大廳，整合為「成美文化園區」對外開放，起初為預約開放參觀，2018年因應計畫核定使用許可後，轉為營利自籌單位。該園區提供永靖魏成美公堂之文化導覽服務，由使用單位自行培訓導覽人員、組成解說服務團隊，於假日定時導覽解說，並辦理藝文活動；藉由建物與文物、文獻之展示，提供訪客更多得以瞭解文化資產與地方歷史、福佬客文化的機會。

▲成美文化園與財團法人頂新和德文教基金會共同辦理文資論壇。

為持續推廣台灣文化資產保存工作，成美文化園於2019年申請國際NGO組織ICOMOS機構會員，亦舉辦各種導覽推廣活動及學術交流參訪，其成果逐漸受到公部門文化主管機關與專家學者關注、修復經驗亦多以案例出現於許多學術研討會之中。私人出資雇工購料的修復作業模式也逐漸影響國內其他類似的古蹟修復個案。

▲2019年共同辦理水文化國際研討會，接待各國專家學者。

未來，成美公堂將持續以聯合國永續發展指標(SDGs)為營運方針，並在既有的文化基礎上蓄積能量，將私人出資修復經驗作更深化的發展，希望能成為國內文化資產保存重要參考，並供予社會作為一處新的文化教育休閒場域。

▲成美公堂空拍圖。