蒙眼壞壞偷拍女友2秒「下次換妳」　台中男一分手就GG

記者黃翊婷／綜合報導

台中鄭姓男子去年12月間與女友美美（化名）在租屋處發生性關係，卻趁著蒙眼時偷偷拍下2秒鐘性愛影片和2張照片，事後傳LINE坦承，女友回應「下次換我拍你」，沒想到兩人分手之後，自己竟然因此挨告，最終被台中地院判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

▲鄭男偷拍女友，分手之後被一狀告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關。）

檢方在判決書中提到，鄭男2020年12月16日在租屋處與美美發生合意性交行為，卻趁著女方蒙眼未注意時，沒有經過同意便用手機拍下2秒鐘性愛影片和2張私密照片，等到完事大約1個小時後，他才傳送LINE訊息「北鼻」、「我剛剛其實」，坦承偷拍。

檢方接著指出，美美當時雖然回應「不要傳出去喔」、「下次換我拍你」，但從雙方對話看來，她在事發當下的確是不知情，而是事後鄭男傳來照片和影片，才知道被偷拍。

對此，鄭男坦承的確有用手機拍攝性愛過程，但他辯稱，「我沒有偷拍，當時我在拍的時候她就知道，事後我傳影片給她，她說沒關係，不要流出去就好，下次換她拍我。」

台中地院法官認為，美美在LINE中的回應，只是遭偷拍的後續處理態度，難認她原先是否有同意的意思，鄭男辯稱拍攝當下女方是知情的，顯然屬於事後的卸責之詞，尚不足採信，最終依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。