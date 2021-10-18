引爆黑心油風暴事件！富味鄉炒股案董座兄弟均獲緩刑免入監

▲曾爆發劣油事件的富味鄉，公司董事長陳文南兄弟或判緩刑定讞免入監。（《ETtoday新聞雲》資料照）。

記者吳銘峯／台北報導

全國最大芝麻油廠富味鄉公司，2013年間爆發油品混摻棉籽油，並引爆一連串黑心油事件。公司前董事長陳文南、陳瑞禮兄弟，還涉嫌內線交易與發布不實消息，被以涉犯《證券交易法》提起公訴。最高法院18日採信更二審見解，將2兄弟均判刑2年以下，並給予緩刑5年、緩刑4年定讞，2兄弟確定免入監。

富味鄉公司在2013年10月間爆發混摻棉籽油事件，時任董事長的陳文南為避免影響公司商譽及股價下跌，由執行副總經理兼發言人林秀蓉，命員工在公開資訊觀測站刊登假消息，宣稱「進口棉仔油精煉後直接銷往國外，未在國內銷售使用。」另外林秀蓉在證券櫃買中心辦理說明會時，也再度對外公開宣稱沒有在國內使用混油，兩度發布重大不實訊息。

案件爆發後，證實富味鄉將混摻棉籽油的產品販售進國內廠商，公司股價也一路滑落。新北地檢署認為陳文南、林秀蓉等人故意放出假消息，企圖影響股價，損害投資大眾權益，因此依照違反《證券交易法》「特別背信」、「公告不實」等罪，提起公訴。

一審將陳文南、陳瑞禮分別判刑5年半與3年半，林秀蓉判刑3年4月，二審改將陳文南、陳瑞禮分別判刑4年與2年半，林女判刑2年4月。更一審改將陳文南、林秀蓉判刑2年4月，陳瑞禮無罪。但高院去年5月的更二審，又做出改判。

3名被告在更二審時坦承犯罪，再加上高院認為陳文南長期公益捐款，認其等犯後態度尚可，因此高院改判陳文南2年、陳瑞禮有期徒刑1年9月、林秀蓉有期徒刑1年7月。另外更二審法院也認為，經此次偵審程序、科刑判決後，應已足收警惕之效，所以給予陳文南緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定1年內，向公庫支付1,000萬元，並完成20小時法治教育課程；陳瑞禮緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定1年內，向公庫支付700萬元，並完成15小時法治教育課程；林秀蓉緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定1年內，向公庫支付50萬元，並完成10小時法治教育課程。

全案再上訴最高法院，最高法院認為更二審判決認事用法並無違誤，因此駁回上訴，全案定讞，陳文南、陳瑞禮兄弟確定不用入監服刑。