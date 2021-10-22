華碩攜手桃醫推智慧防疫　齊心對抗疫情

▲受新冠肺疫情影響，科技防疫已成趨勢，智慧醫療啟動，預防快樂缺氧猝死，零接觸診療守護醫護安全。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者邱筱茜／採訪報導

疫情加速了醫療數位轉型，隨著防疫產品日新月異，現在就連手錶也很高科技，華碩健康錶VivoWatch，不只可以測血壓、血氧、心率數據，透過雲端連結，即時生理資訊在醫院後台系統就能看得到。

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▲ASUS VivoWatch即時蒐集生理資訊，更精確觀察疑似個案健康狀況趨勢。 （圖／記者吳杰澄攝）

桃園醫院護理長羅美惠表示，「 健康智慧錶基本上可以戴24小時，洗澡也可以不用脫，手錶基本上每15分鐘就會自動量測，監測病人的血壓跟脈搏，如果有異常後台系統就會秀紅色，看到紅的時候就點進去看，再去看哪一個數字有異常。」

華碩電腦與桃園醫院合作，透過穿戴裝置與院方平台串接，減少醫護人員和個案的接觸的機率，患者健康數據即時回傳，更有助於醫師有效掌握黃金治療期，桃園醫院院長徐永年表示，「寂靜的缺氧其實也是一樣，我們要透過血氧機的一些照顧，如果可以有更好的血氧傳遞，可以知道病人是不是需要趕快醫療要介入治療，科技防疫在這一次的整個的醫療照顧裡面，充分發揮了一個非常好的精神。」

▲無線可攜式手持超音波，讓醫生可以隨時隨地快速為病患進行超音波檢測。 （圖／記者吳杰澄攝）

透過手錶監測，避免個案病情突然從輕症急速惡化為重症，導致搶救措手不及，除了減少接觸降低院內感染風險，透過一對多的管理也能減輕醫護人員壓力，另一項科技產品手持超音波，也是醫院重要小幫手，桃園醫院外科微創手術中心主任童恒裕表示，「手持超音波外型小巧，解析度相當不錯，可以看得很清楚，加上無線傳輸對我們來講，滿方便的一個工具，可以放在公司包隨時攜帶，在病房查房的時候覺得有問題，可以立刻用超音波做檢查。」

▲桃園醫院院長徐永年受訪表示，台灣智慧醫療不斷提升，醫院利用智慧科技防疫，更能有效加強醫護人員防護工作。（圖／記者吳杰澄攝）

手持式超音波方便醫護人員隨身攜帶，進行病房間診療，比起落地式超音波，對於設備的消毒更加便利，疫情之下也改變孩子的學習樣貌，華碩護眼螢幕除了採用低藍光技術，更能有效防止細菌附著。

▲華碩Eye Care+是全球首款擁有抗菌材質的護眼螢幕。 （圖／記者吳杰澄攝）

桃園醫院職能治療科主任郭穠榛表示，「現在使用的這些器材就是不容易沾菌，不容易沾菌相對而言，我們要用清水做擦拭或者之後要做消毒其實都很便利，很容易就把它清乾淨，然後再來新的螢幕色屏都很高，所以不容易閃爍，對於孩子來講，他要長期使用或者是當作數位教材，比較不容易造成眼睛的疲勞。」桃園醫院防疫應變升級，運用科技智慧防疫照護，期盼大家一起對抗疫情。

