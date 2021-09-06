▲螢幕也能抗菌！華碩「護眼抗菌螢幕」守護健康，防止99.9%細菌附著。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

▲現代人長期使用3C產品，容易引起各種眼睛疾病找上門。（圖／記者姜國輝攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

長時間盯著電腦螢幕工作，是所有上班族的日常，當下班回到家，則是換成手機滑不停，現代人無時無刻都在用眼，容易引起各種眼睛疾病找上門，諾貝爾眼科總院長張朝凱表示， 「現代人因為工作及生活的需要，所以經常會使用3C的設備，包括手機、平板、桌上型電腦，而在使用這些3C時，由於非常專注，所以眼睛非常疲勞，由於淚液容易蒸發，所以非常容易乾燥，因為疲勞加乾燥，所以有可能甚至會發炎、紅眼睛，造成生活不適，甚至影響工作」。

▲▼不少上班族長時間盯著電腦螢幕工作，下班回到家手機滑不停，導致眼睛時常疲勞、乾燥。

另外，數位科技也造成兒童近視問題越來越嚴重，張朝凱指出，「小學三年級有30%學童患有近視，小學六年級提升到60%，高中三年級甚至高達90%，再加上受到疫情影響，學生使用視訊教學、電腦做作業的頻率增加，讓不少學童視力飆升，因此善用工具非常重要」，究竟電腦螢幕要怎麼挑才能守護眼睛？張朝凱建議，「可以選擇降藍光、不要有閃屏問題，若是有抗菌功能就更好」。

▲▼諾貝爾眼科總院長張朝凱認為善用工具非常重要，建議民眾選擇「降藍光、不要有閃屏問題，擁有抗菌功能」的電腦螢幕守護眼睛。



為了呵護消費者的眼睛，華碩推出全球首款抗菌材質的Eye Care+護眼螢幕，採用德國萊茵認證的不閃屏與低藍光技術，提供更舒適的觀看體驗，並透過色彩增艷功能，增強顏色飽和度、對比度，讓用戶輕鬆區分顏色，更貼心設置「休息提醒」功能，防止眼睛過度疲勞，最特別的是，在螢幕邊框與按鍵採用長效嵌入式抗菌離子銀材質，防止高達99.9%的細菌附著。

▲全球首款擁有抗菌材質的華碩Eye Care+護眼螢幕，在螢幕邊框與按鍵採用長效嵌入式抗菌離子銀材質，防止高達99.9%的細菌附著。

▲採用德國萊茵認證的不閃屏與低藍光技術，提供眼睛舒適的觀賞體驗。



▲透過色彩增艷功能，增強顏色飽和度、對比度，讓用戶輕鬆區分顏色。



▲設有「休息提醒」功能，可以自己設定休息規律，防止眼睛過度疲勞，當時間一到，就會提醒你該休息了。

張朝凱說明，華碩Eye Care+主要具備三大優點，「第一個是它有抗藍光的功能，所以可以減少我們眼睛裡面組織的傷受，其中包括我們的角膜、水晶體、視網膜；第二個是它背光源的設計，可以降低閃屏的機會，我們知道螢幕如果閃屏，會造成眼睛相對疲勞，如果不閃屏的話，可以提供我們觀看者使用的舒適度；第三個是它有抗菌的功能，這相當很少見，這可以降低我們觸摸而造成的感染，尤其孩子喜歡到處亂摸，這樣家長也能更安心」。

▲張朝凱指出，華碩Eye Care+主要具備「抗藍光、低閃屏、抗菌」三大優點，是守護眼睛與健康相當不錯的選擇。

數位科技不僅顛覆你我的生活，也改變孩子的學習樣貌，尤其是新課綱上路後，資訊科技融入孩子各科的學習，再加上今年疫情爆發，讓大眾對於健康意識大大提升，無論是學習、工作或是娛樂，都希望以健康的方式進行，華碩Eye Care+具備最新的護眼技術，讓用戶享受舒適又流暢的視覺饗宴，同時還避免受到有害藍光傷害，告別疲憊雙眼，守護眼睛健康。