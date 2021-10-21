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墾丁民宿遊客全身爆紅疹！轟床太髒「小孩癢哭」　老闆一句他更怒

▲有民眾到墾丁民宿住宿，結果全家都出現紅腫過敏反應。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二館，下同） 

▲有民眾到墾丁民宿住宿，結果全家都出現紅腫過敏反應。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二館，下同）

記者閔文昱／綜合報導

有民眾趁著國慶連假到墾丁旅遊，並入住一間高評分民宿，不料到了晚上要睡覺時，小孩身上開始出現大大小小的紅疹，甚至到了隔天，連大人身上都出現紅腫反應，怒批民宿衛生環境太差。對此，民宿則解釋，可能是近日恆春毛毛蟲大爆發引起的，但還是願意支付相關醫療費用，「造成誤會，深感抱歉」。

一名網友在臉書社團「爆料公社二館」發文指出，全家入住民宿當天，就發現房間滿是灰塵，冷氣出風口還發霉、佈滿髒污，到了晚上要睡覺時，其中一名孩子睡不到一小時就開始哭喊著癢，衣服掀開都是紅腫，到了隔天就連自己和太太都出現紅腫反應，懷疑是床不乾淨，導致最後一晚全家只能墊著浴巾睡覺。

▲有民眾到墾丁民宿住宿，結果全家都出現紅腫過敏反應。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二館，下同）

原PO向民宿反應後，老闆表示他們也沒有遇過這樣的情況，懷疑是近日恆春毛毛蟲大爆發引起的。對此，原PO直言，如果是毛毛蟲的話，當下就會在脖子、手臂與腿部這些無遮蔽的部位誘發，而不是到半夜躺了民宿的床後，在身體上有穿衣服的地方出現過敏反應。

民宿業者回應，先前已請房務人員再做一次房間檢查，未來也會更加留意，同時也願意支付相關醫療費用，後續主管會再致電關心，「造成誤會，深感抱歉。」

▲有民眾到墾丁民宿住宿，結果全家都出現紅腫過敏反應。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二館，下同）

事實上，繼上月澎湖發生不明原因皮膚紅癢症狀後，近期恆春也出現多起民眾皮膚起紅疹發癢，至少有40多人出現類似情況，不過多在衣物沒有遮蔽的脖子與四肢出現紅疹奇癢症狀。

縣衛生局8日會同農業處前往實地會勘，現場於樹葉及地面上發現大量黃毒蛾幼蟲蹤跡，研判最近落山風吹起，刮風將毛毛蟲的刺毛飄散接觸到人體皮膚造成紅癢過敏性反應，目前恆春鎮公所已派員前往噴藥，農政單位也將協請專家提供解決方案。

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