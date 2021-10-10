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社會 社會焦點 保障人權

恆春警強力稽查KTV　男帶啤酒入包廂挨罰…縣警局長今晚親自督軍

▲縣警局長劉印宮督軍稽查恆春ＫＴＶ店 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲縣警局長劉印宮（中）督軍稽查恆春KTV。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國慶連假，墾丁地區湧入大批遊客，轄區的恆春警分局每日動員50位員警，強力稽查恆春地區各KTV及易滋事場所，以維護治安及落實防疫工作，8日查獲一名簡姓男子自帶啤酒進入KTV店內飲用，依違反傳染病防治法開單告發，函送縣政府衛生局裁罰。依該法70條規定，最高可罰15000元。

今(10)日是連假第2天，晚上墾丁大街仍到處是遊客，根據墾丁大街自治會表示，約有5000人。

縣警局長劉印宮關心恆春地區交通及治安，今(10)日晚親自參加擴大臨檢勤教，並宣誓警察局會成為恆春分局最大的後盾，將適時調派警力支援，以保障恆春半島居民安居樂業及遊客旅遊安全。

▲縣警局長劉印宮督軍稽查恆春ＫＴＶ店 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲縣警局長劉印宮督軍稽查恆春ＫＴＶ店 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲縣警局長劉印宮督軍稽查恆春ＫＴＶ店 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲縣警局長劉印宮督軍稽查恆春ＫＴＶ店 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

恆春警分局為因應國慶連假期間大量遊客湧入恆春半島，特向屏東縣政府警察局申請各分局支援警力，於連假期間每日均動員50名警力，強力稽查轄內各KTV及易滋事場所，以維護治安及落實防疫工作。

8日晚上23時許在恆春鎮上自助式KTV發現1位簡姓民眾自帶啤酒進入包廂內飲用，業者當場表明已告知消費者不得自帶酒精飲料入內，恆警即依傳染病防治法對簡姓民眾開立舉發單，並函請縣府權責機關依法裁罰。

縣警局長劉印宮相當關心連假期間恆春分局轄區治安狀況，今晚19時親自參加恆春分局擴大臨檢勤教，並至墾丁知名連鎖KTV視導臨檢執行情形，他期勉恆春分局務必做好治安、交通、防疫工作，保障恆春半島居民安居樂業及遊客旅遊安全。

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