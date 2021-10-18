觀光船「藍鯨16號」擱淺小琉球海域　海巡總動員救援

▲藍鯨16號擱淺小琉球海域 。（圖／翻拍民眾提供畫面，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

專門小琉球海域載遊客進行海上休閒體驗的「藍鯨16號」今(18)日上午，在小琉球營區附近水域發生擱淺，海巡等單位及當地民間救援單位人員已趕往援，目前進行拖吊，先前進行兩次拖吊，均因纜繩太細拖吊過程斷索，預計下午進行第三次救援。

而藍鯨號系列屬於「藍鯨號海底觀光半潛艇」又稱玻璃船，主要以船艇接待遊客們進行海底觀光，售票和搭船位置在「白沙尾觀光碼頭」(民營碼頭)旁邊，與民宿業者大多有合作搭配(優惠)，每日基本有七個出海時段，會依據客數來增加班次。

而今天上午擱淺的藍鯨17號，船上除船長及船員外，還有工作人員，幸離岸邊很近，海巡等救援人員迅速趕往協助。

船隻擱淺後，當地民間救難人員有的出動船筏、有人划漿等方式在旁戒護，海巡人員則在岸上協助聯絡救援及救人事宜。

▲拖吊繩索斷裂，在海中掀起海花。

交通船聯營處表示，這艘船租給潛水業者載客外出潛水，今早載了15名潛水客出海，並下錨讓潛水客潛水時，錨不明原因斷裂，致船隻漂流岸邊。

▲藍鯨16號 。（圖／聯營處公關理提供，以下同）

拖吊車在10時多進行第一次拖吊失敗，受東北季風影響，船隻一度距岸邊很近，擔心觸礁就危險，幸11時這行第二次拖吊，由於纜繩太細，拖吊過程二度斷繩，預計下午等漲潮後再進行第3次拖吊。