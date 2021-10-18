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批蔡英文「四個堅持」已觸法　洪秀柱：涉嫌破壞國體、顛覆政府！

▲▼ 110年國慶大會，總統蔡英文發表國慶講話。（圖／記者李毓康攝）

▲110年國慶大會，總統蔡英文發表國慶講話。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文日前在國慶演說提出「四個堅持」，根據民進黨進行內部民調，有超過84％的民眾支持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，對此，前國民黨主席洪秀柱表示，身為中華民國總統，竟直接承認自己國家的領土（中華民國大陸地區）屬於另一個政權，「這恐怕已經觸犯了刑法第一百條。」

蔡英文10日在國慶演說提出「四個堅持」，包括永遠要堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志，並邀請民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席柯文哲、時代力量主席陳椒華共同約定。

對於蔡英文國慶演說稱「自由民主憲政體制」，洪秀柱指出，是根據哪一部憲法？那部憲法裡面宣示的國家主權領土為何？身為中華民國總統，竟直接承認自己國家的領土（中華民國大陸地區）屬於另一個政權（中華人民共和國），「這恐怕已經觸犯了刑法第一百條的意圖破壞國體，竊據國土，或以非法之方法變更國憲，顛覆政府。」

洪秀柱表示，蔡英文提到的「四個堅持」，乍看似乎言之鑿鑿，實際上卻是對於我們憲法的漠視，以及對於大陸當局的最大挑釁。一般台灣民眾可能看不出來問題所在，「然而，深諳政治語言的蔡英文以及民進黨當局，不可能不清楚其中的意涵。」

蔡英文稱「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，洪秀柱指出，很多民眾都認為兩岸「互不隸屬」是符合現在的實際狀況，因為大部分不清楚歷史的民眾無法理解國家「主權」與「治權」是不同概念，也不清楚「政府」並不等同於「國家」，更沒有意識到兩岸自1949年分治以來，「一個中國」不僅是台海共同的堅持，也是國際社會所普遍遵守的政治原則。

洪秀柱表示，，國際上有哪一個國家的政府公開表示過「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」或者「兩岸互不隸屬」，民進黨以「四個堅持」來尋求國際的支持，不僅劃錯重點，更是緣木求魚。

對於蔡英文國慶演說稱「自由民主憲政體制」，洪秀柱指出，是根據哪一部憲法？那部憲法裡面宣示的國家主權領土為何？身為中華民國總統，竟直接承認自己國家的領土（中華民國大陸地區）屬於另一個政權（中華人民共和國），「這恐怕已經觸犯了刑法第一百條的意圖破壞國體，竊據國土，或以非法之方法變更國憲，顛覆政府。」

洪秀柱表示，這些「一時喊爽」的政治口號，或許可以鞏固綠營的支持者、或許可以在台灣內部獲得政治紅利，但絕對無法解決兩岸目前的困局，更讓台灣身陷兵凶戰危的險境。

洪秀柱指出，民進黨一邊用著憲法賦予他們的權力，一邊漠視憲法規範的主權疆域；一邊用畸形的邏輯高喊「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，一邊要求提出刪除「國家統一前」字眼的蔡易餘撤案；一邊宣示「用掃帚和解放軍周旋到底」，當解放軍的軍機飛過台灣「防空識別區」時，卻又不敢把軍機擊落，展現捍衛「台灣主權」的決心。

對於漢光37號兵推當中，做出了「國軍大勝解放軍」的電腦模擬結果，洪秀柱表示，既然如此，不知道蔡英文何時要將那令駐德代表謝志偉「吐血」的青天白日滿地紅旗插到南京紫金山上，還是什麼時候才願意修改憲法，將「中華民國」的固有疆域修改為既有疆域，「民進黨全黨上下，才是真正的袂見笑！」

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