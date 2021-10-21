爸帶女兒布偶「重返虎豹潭」：妹妹快回來！5hrs後尋獲劉小妹遺體

記者陳以昇、林昱萱／新北報導

新北市雙溪區虎豹潭16日發生痛心事故，當時2大4小遭大水沖走，而其中一名劉小妹遲遲未被尋獲，劉爸爸今早帶著女兒心愛的布偶前往溪邊，希望女兒能趕快回家，而在5個小時後，搜救人員在距離事發地點約18公里處的草叢邊尋獲劉小妹的遺體。

▲搜救人員尋獲劉小妹妹遺體。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

劉爸爸還原當時經過表示，自己有將登山杖借給兩名孩童，但就在快抵達岸邊時，突如其來的大水卻將他給衝落，當下根本來不及反應，只能也睜睜看著許多人漂在溪面上，而自己的一雙兒女卻意外落水，其中11歲的兒子被尋獲後不幸身亡，目前8歲的女兒仍未被尋獲，而21日劉爸爸帶著女兒心愛的布偶重回溪流邊，先是到溪邊的土地公廟拜拜，祈求能有奇蹟發生，之後又重返到梳子壩附近，呼喚妹妹的名字，希望妹妹可以早點回家。

▲爸爸今早帶著布偶，希望能早日到女兒，5個小時後搜救人員尋獲劉小妹遺體。（圖／記者陳以昇翻攝）

經過搜救人員努力地搜索後，最終於21日下午3時47分，距事發地點約18公里處的虎寮潭下游草叢尋獲劉小妹妹遺體，總搜救時間為119小時。另外，這起痛心的事故總共造成6人殞命（45歲鍾姓男子、9歲蔡姓女童、11歲劉姓男童、48歲陳姓男子、15歲陳姓少女、8歲劉姓女童）。