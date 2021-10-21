訂120杯手搖飲示好女同事！害羞工程師「竟因1句話」挨告了

▲成男用薛女名義訂購120杯手搖飲，挨告妨害信用罪。（示意圖／記者許力方攝）

記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

20多歲成姓台電工程師今年3月間為了感謝60多歲薛姓女同事的照顧，主動叫120杯手搖飲，指定薛女收貨，讓薛女可分送同事，順便做人情。薛女起初接到外送員電話以為被惡整，結果一問才知，是成男訂購，豈料，她詢問成男有無訂飲料，對方卻稱「認錯人了」，引起其他同事議論。事後，薛女認為自己遭冒名訂購，憤而提告成男「妨害信用罪」。台北地檢署調查後，認為成男已一次付清費用，不構成犯罪，今處分不起訴。

據悉，成男為了表達對薛女的感謝之意，今年3月間以薛女名義訂購120杯手搖飲，飲料送達後，外送員致電請薛女領取，但薛女認為自己沒有訂，得知是成男是訂購人後便拒收。

不久後，外送員再度前來，薛女只好簽收，心想就把飲料放在一樓隱密的地方，準備下班拿去丟掉；結果她才出去辦點事情，再回辦公室時，卻發現手搖飲又出現了，詢問之下，同事才說是成男請人下樓拿上來的。薛女只好將飲料分送給同事，隨後她打電話向成男求證，對方卻說她認錯人了，而她再次打電話想詢問成男，竟被直接掛斷。

薛女認為自己遭冒用名義訂購飲料，彷彿過去常見的冒名打電話訂披薩惡作劇，決定提告成男妨害信用。不過，成男到案後表示，他純粹是想向薛女表達感謝，順便以薛女名義請大家喝飲料，又礙於自身個性內向，面對薛女突然提問，當下不曉得該怎麼回答，才會造成誤會。

對此，台北地檢署認為，成男一次付清所有費用，並不會使薛女對飲料店的信用產生任何損害，因此罪嫌不足，處分不起訴。