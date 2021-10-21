賴士葆轟陳宗彥「官不官的錯亂」　批「大陸是哪國」說法無視官箴

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者張鈞量／台北報導

中央流行疫情副指揮官陳宗彥日前受訪時，回應記者「你講大陸我不知道是哪個國家」，引起各界熱議。國民黨立委賴士葆21日批評，蔡政府官員只顧同溫層感受，只為同溫層服務的氛圍已經變成政治正確的主流文化「蔡政府遴選拔擢官員的基本要件是相同的意識形態，專業知識與能力根本不在考量之列」。

賴士葆在臉書表示，學經歷和從政表現平庸的陳宗彥，昨天應該內心狂喜，沒想到記者會現場，臨時客串當脫口秀演員，一砲而紅，奪得很高的曝光率，反問記者一句「大陸是哪個國家？」立刻瞬間爆紅。

他指出，網路傳言陳宗彥為了卡位當改組後的內政部長，所以勇於表現，把官員的職務混搭成政黨側翼角色來博取高層的好感，不管出於任何動機，蔡政府官員只顧同溫層感受，只為同溫層服務的氛圍，已經變成政治正確的主流文化，並且愈麻辣、離譜愈有掌聲，鼓勵也啟示更多的蠢蠢欲動的官員勇敢朝抗中保台的大旗表態。

賴士葆批評，蔡政府遴選拔擢官員的基本要件是相同的意識形態，專業知識與能力根本不在考量之列，加上很多位子都是政治任命，要侈談專業就太沉重了。

他進一步點名，每天為台獨意識熱血沸騰到要吐鮮血的駐德代表謝志偉，就是最好的例子。他指出，謝志偉荒腔走板的言論，總統府讚他熱愛國家，外交部長吳釗燮稱謝志偉表現超乎其他代表。這番言論讓在全球各地為中華民國外交兢兢業業打拼的專業外交官何其感慨，他們在異地為國家流血、流汗，完全比不上只要在臉書暴衝、高喊台獨的謝志偉。

賴士葆強調，當蔡政府的官員將政壇文化蛻變成為睥睨中國大陸、抗拒中國大陸的主流氛圍，不談專業，不談民眾福祉，只要守住意識形態的基本價值，像小丑跳樑一般捍衛抗中保台的理念就可以得到高層的歡心，同時也是升官的保證書，無視官箴被踐踏、公權力被質疑，官不官的錯亂，如何讓人瞧得起。