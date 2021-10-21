誘騙少女拍裸照「換虛擬寶物」！水電工收到照片後反悔　下場慘曝

▲阿宏誘騙花花拍下裸照。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／彰化報導

彰化一名男子「阿宏」（化名）在某知名手遊結識了未成年少女「花花」（化名），而他竟以贈送虛寶為由，要少女拍裸照給自己觀賞，但在收到對方的裸照之後，卻又反悔不願意贈送。對此，彰化地院審理後，依法判其1年8月徒刑。

判決指出，阿宏、花花透過該遊戲認識，而他以贈送遊戲內的虛擬寶物為對價，引誘對方提供自拍裸照等清涼照，而花花聽聞後，因為太想要虛擬寶物，因此就在自家浴室內拍下裸露胸部、穿著胸罩的照片各一張，並將上述照片傳給阿宏，但是阿宏收到照片後，又懷疑照片並非花花本人，因此要求與其視訊。花花擔心因此受到騷擾，就把臉書帳號委託給男姓友人。

阿宏撥打視訊電話後，發現另一方是男性，認為自己因此受騙，拒絕贈送虛擬寶物，更誇張的是，阿宏還為了求證照片到底是不是少女本人，竟還將照片傳給少女的同學，要求對方幫忙辨認。少女的同學見狀後察覺有異，趕忙將該情況告知學校老師。

阿宏於庭上辯稱，自己一開始不知道花花未成年，直到收到照片後才發覺對方可能沒有成年，而之後進行視訊後又發現對方是男生，覺得上當受騙，才沒有給出虛擬寶物。對此，花花表示，因為想要虛擬寶物，才會傳裸照給阿宏，傳完照片後也有告知對方自己只有13歲，後來也覺得事有蹊俏，就沒有再繼續跟阿宏一起玩。

對此，法官認為，阿宏為了滿足一己私慾，竟然誘騙未滿14歲的花花拍攝裸照並傳送，此舉恐對花花身心健康、人格發展造成不良影響，行為實屬不該，而他犯後未坦承犯行，但已經與對方家屬達成和解，且引誘拍攝的猥褻照片不多，目前也已經刪除，犯罪手段情狀稍輕，兼衡其素行、從事水電工學徒、家庭經濟狀況等一切情狀後，依犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判處他1年8月徒刑。