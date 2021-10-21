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英國無視中方抗議　重申共機擾台「無助區域和平」

▲▼共機擾台。（圖／國防部提供）

▲共機擾台的狀況，讓英國方面也重申「無助和平」。（圖／國防部提供）

中央社記者陳韻聿倫敦20日專電

英國國會今天舉行辯論，探討英美澳AUKUS三方安全聯盟對英國與中國關係的影響。英國外交部主管亞洲事務的副部長米林答詢時重申，中共軍機近日在台灣一帶的頻繁活動無助區域和平穩定。

英國、美國、澳洲在9月中旬發布的AUKUS成立聯合聲明中，並未提到中國，但一般認為此聯盟的成立與應對中國在印太區域所造成日益升高的安全威脅有關。

儘管主題為AUKUS與英中關係，發起辯論的保守黨議員卡夫欽斯基（Daniel Kawczynski）和3月遭北京列入制裁名單的勞頓（Tim Loughton），以及在野的工黨議員、主管亞太事務的影子外交副部長金諾克（Stephen Kinnock）等人，今天皆提到台灣所持續面臨來自中國的安全威脅，以及中共軍機近期在台灣海峽的頻繁活動。

金諾克提到，AUKUS成立的大背景是開放與安全的亞太區域遭受威脅，而中國近期的作為確實危及英國與其盟友的利益。中國日趨侵略性的姿態對穩定的貿易環境、民主、人權和法治構成威脅；區域局勢升高，自由航行權遭受挑戰，南海的國際法秩序也遭侵蝕。

此外，金諾克指出，中國對台灣的侵略態勢令人深感憂慮，包括共機侵擾台灣防空識別區（ADIZ）的頻次增加，「顯然是要威嚇台灣透過民主選舉選出的領導人」。

他強調，「破壞現狀的國家是中國」，「無庸置疑」；中國呼籲其他國家切勿破壞現狀，這是「極其諷刺」。

他並說，中國的相關作為增加意外發生和誤判的風險，而後果可能十分駭人；英國政府及其盟友「必須清楚向中國政府表達，這類行為既危險、且造成反效果」。

米林答詢時重申英國外交部此前對中央社詢問的回應， 指出中共軍機近日在台灣一帶的頻繁活動無助區域和平穩定，「我們需要一個借助於台灣海峽兩岸人民建設性對話的和平解決方案」。

她說，英國與台灣沒有正式外交關係，但有強健的非官方關係，而這關係立基於活躍的雙邊商業、教育與文化連結。英國支持台灣參與不以國家身分為參與前提的國際組織，也致力於捍衛適用南海的聯合國海洋法公約（UN Convention on the Law of the Sea），並反對中國方面任何違背相關國際法規的主張。

▲▼英國航母伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）2021年10月11日停靠新加坡。（圖／路透）

▲英國航母伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）10月11日停靠新加坡。（圖／路透）

米林近日剛結束訪問菲律賓、新加坡和日本，是她9月中旬就任副部長以來，首次出訪印太區域。她在訪問新加坡期間曾登上英國皇家海軍伊麗莎白女王號航空母艦（HMS Queen Elizabeth）。

她今天說，她親身感受到英國在印太區域的夥伴有多熱烈歡迎英國增強與區域的互動，而伊麗莎白女王航艦打擊群的行動部署具體展現了英國對印太區域安全的承諾。

針對英國外交部評論台海局勢，中國駐英大使館曾發布「使館發言人聲明」宣稱，「台灣是中國的台灣，輪不到英國說三道四」。

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