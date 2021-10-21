八年級台男把烏克蘭美女娶回家！破解流言曝：撒嬌發出貓咪嚕嚕聲

▲烏克蘭美女「娜娜」嫁到台灣。（圖／翻攝自IG／lana_ke2101）



記者崔子柔／綜合報導

烏克蘭在多數人的印象中是個美女聖地，許多人會想把當地妹子娶回家，網路上也有許多關於花錢買烏克蘭美女的傳言，一名八年級台男則分享自己娶烏克蘭老婆的經驗，破解許多網路上的流言，炫耀「她撒嬌的時候會發出貓咪的嚕嚕聲，超暈，根本迷幻藥」。

「八年級生的魯蛇一條，沒有鄉民說的30公分，身高上也只有174，是一個很宅的人，語言能力一般般」，原PO 在Dcard上發文指出，他最近和交往3年的烏克蘭女友「娜娜」結婚了，並分享他們相遇的故事，原PO出社會一段時間後決定到烏克蘭基輔大學進修，當時娜娜也在同校就讀，是名列前茅的資優生，而且外型仙氣十足，身高175公分，「白皙的皮膚以及深色的秀髮，而且光腿長就有110公分」，在人群中相當亮眼。

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原PO表示，2人交換社交軟體後，順利開始約會進一步發展，「讓我最暈的舉動就是她撒嬌的時候會發出貓咪的嚕嚕聲，超暈，根本迷幻藥」，經過一段時間的相處，他們互相告白確定關係，「你隨時可能會回國，沒有確立關係的話即使你是真心的，對方也會認為你可能只是玩玩，雙方沒有未來，對她們來說是很可怕的。」

▲娜娜平時在射箭場工作。（圖／翻攝自IG／lana_ke2101）



原PO和娜娜討論後，決定讓她先到台灣學習中文，看看是否能適應環境，現在2人已決定步入禮堂，娜娜也準備去考台灣的汽車駕照，「去對方家裡提親時，對方父母跟我老婆都認為不用付聘金，真的是幫了大忙，而且岳母非常會煮菜，我在烏克蘭白吃白住了好幾個月，日子過得很快活」。

關於網路上流傳「花錢買烏克蘭老婆」一事，原PO則說，「基本上根本沒有花錢買老婆這件事情，當你找了仲介後，會被先收取一大筆仲介費，然後超貴的翻譯費因為你不會說烏語、俄文，前前後後花超過250萬，最後極高機率連手都摸不到，或是被詐騙，就算找的真的婚仲，也有極高機率娶不進來，因為我們的政府有極為嚴格的面試標準，而且面試地點在俄羅斯，沒通過面試對方根本來不了台灣」。

▲身材高挑的娜娜有時也會接外拍合作。（圖／翻攝自IG／lana_ke2101）



原PO指出，結交烏克蘭女友不是件容易、輕鬆的事，最後談到結婚事宜，還要一直跑台灣、烏克蘭兩邊的政府單位，提供交往過程與證明，「門檻其實非常非常高...不是一般人能夠想像的」，原PO最後附上他和娜娜的合照，及娜娜的IG帳號，滿足網友的好奇心。