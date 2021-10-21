「客庄券」第2波抽籤！今公布幸運身分證號　預計10萬人中獎

▲客委會「客庄券2.0」今日將進行第二週抽籤。（圖／客委會提供）

記者林育綾／台北報導

客家委員會每份推出「客庄券2.0」振興客庄社區經濟，今（21）日下午3點30分進行第二週抽籤，預計再抽出10萬名幸運得獎者，將以身分證末2碼或3碼對獎，可獲得每份500元客庄券，可在全國11個縣市70個客家文化重點發展區使用！

客委會推出「客庄券2.0」總預算金額為2億，總數約40萬份，配合行政院五倍券共通平台整體規劃，繼上週首輪抽出10萬744名得獎者後，今迎來第二週抽籤；幸運中籤的民眾，將於隔日上午8點30分後陸續收到由共通平台發送的「中籤簡訊」，也可至共通平台查詢是否中籤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而尚未登記的民眾，現在至五倍券共通平台加碼券專區勾選，也還有2次抽籤機會，將會在10月28日以及11月4日，每周四下午3點30分進行抽籤，每次抽出10萬份客庄券；並於最後一次抽籤時，舉行公開儀式暨用券記者會。

▲「客庄券」抽籤日期、中籤通知、寄發票券簡訊通知時程。＊點圖可放大＊（圖／客委會官網）



上週中籤者，客委會將於10月25日發送中籤民眾領取票券簡訊；而第二週中籤者，將於11月1日統一發送。中籤民眾在收到領券簡訊後，點開簡訊中連結，並輸入身分證字號後四碼，即可取得客庄券QR Code，預計11月中旬開始用券。

民眾於客庄券2.0指定店消費，臨櫃結帳時只要出示客庄券QR Code，經店家掃描並輸入金額後，即完成抵用，花多少、扣多少，用完為止，使用期限至111年4月30日止。

▲客庄券2.0領券及使用方式。＊點圖可放大＊（圖／客委會官網）



客委會已自10月8日起，招募全國11個縣市70個客家文化重點發展區，合法登記、具稅籍之餐廳、民宿及社區之零售商店，或合法旅宿登記者等在地店家（不限業別，惟不包括百貨公司、量販店、八大行業及全國性連鎖商店等），加入「客庄券2.0」合作店家，預計於10月15日至21日舉辦5場次「線上招募說明會」，歡迎有興趣加入服務行列的店家朋友，踴躍報名參加。

有關客庄券2.0更多詳細資訊，店家查詢、加入店家、常見問題，亦可到客委會官網「客庄券2.0專區」查詢。若有登記抽籤問題可撥打1988專線；諮詢使用客庄券可洽02-7752-7601。

▲客委會「客庄券」將進行第二週抽籤。（圖／客委會提供）