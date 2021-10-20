快訊／虎豹潭事故！再尋獲1女童遺體　還有1人失蹤

記者陳以昇／新北報導

新北市雙溪區虎豹潭16日發生一起意外！「大自然體驗營」老師、學員、學生家長共31人前往該處，不料，其中2大4小遭洪水沖走，17日陸續尋獲2大2小的遺體（45歲鍾姓男子、9歲蔡姓女童、11歲劉姓男童、48歲陳姓男子），而稍早於坪林處打撈到一具遺體，確認為其中一名失蹤的女童，但尋獲的是陳姓還是劉姓女童仍有待後續釐清。

今日搜救共計動員380人、18艘船艇，搜索區域從雙溪梳子壩至坪林虎寮潭，總共有14個點、13條搜救路線、32處重點搜救區，搜索策略採空巡、岸巡、船巡及水面下潛，進行水陸空全面搜尋。

▲虎豹潭搜救第4天，於坪林處打撈到一具遺體，身分確認中。（圖／記者陳以昇翻攝）

這起令人心碎的事故發生在16日，當時31人前往該處，其中2大4小卻遭突如其來的大水沖走，17日陸續尋獲45歲鍾姓男子、9歲蔡姓女童、11歲劉姓男童、48歲陳姓男子等4人，但4人被尋獲時就已經不幸身亡。經過搜救人員鍥而不捨地搜尋，於20日上午8:45分在茄苳潭下游293公尺公尺處找到陳姓女童背包，9:45在往下游300公尺處找到其中一名女童的遺體。

對此，新北消防局長黃德清說明，女童的遺體是於左岸草叢內找到，身高約150公分，目前家屬正前往，確認女童身分。