總統教育獎陳景維出書　冬山鄉長感動贊助買100本贈書

▲▼生命鬥士陳景維出書，冬山鄉長林峻輔（右）買100本贈書。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2020年總統教育獎得主陳景維出書了，出生即罹患罕見疾病「脊髓性肌肉萎縮症」的他，克服萬難用一根手指頭出書「維小的我想撼動這個世界」。陳景維奮發向上的精神深深感動冬山鄉鄉長林峻輔，於是向其購買100本，分送所內主管、鄉立圖書館、鄉內各級學校以及機關團體，期許大家都有跟景維一樣不具艱難與樂觀進取的精神。

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冬山鄉鄉長林峻輔向2020年總統教育獎得主陳景維購買100本的「維小的我想撼動這個世界」，18日到鄉公所受書的有冬山國小的江立強校長、陳小燕老師以及邱采媞老師。陳小燕以及邱采媞是當年陳景維就讀冬山國小時的畢業班導師以及特教老師，這次的師生重逢可謂難得，兩位老師對於陳景維這幾年的成長也感到開心和欣慰。

冬山鄉公所指出，陳景維目前就讀於蘭陽技術學院數位行銷系四年級，同時也在冬山鄉公所實習，鄉長林峻輔對景維的毅力非常欽佩，除了鼓勵他到鄉公所內見習，增加對公共事務以及鄉內活動的認識以外。日前得知陳景維即將出書後，更以實際行動訂購來力挺。

鄉長林峻輔表示，每個人都會遇到困境，如何維持正向能量突破瓶頸，是相當不容易的課題。因此希望藉由購書與贈書，讓更多人看見這份令人感動的精神。希望這個拋磚引玉的動作，能夠讓更多有興趣的民眾向陳景維訂購書籍，一起支持這位勇敢的生命鬥士。

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