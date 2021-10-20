黃國書坦承當過線民震撼政壇　鍾佳濱：不應過度放大個案

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委黃國書近日遭爆料曾擔任情治單位線民，自行宣布退黨且不再尋求連任，引發政壇軒然大波。民進黨學運世代之一、學生時期也長期被監控的立委鍾佳濱20日上午受訪說，不應該過度放大黃國書的個案，應該回歸體制面，全面性檢視，透過法制化讓當事人可以面對其責任。

▲民進黨立委鍾佳濱。（資料照／記者屠惠剛攝）

鍾佳濱今天上午受訪表示，黃國書過去從政時都在中部，因此兩人在進到立法院之前互動並不多，他呼籲不應該把焦點聚焦在單一個人，因為根據促轉會整理，當年有高達3萬人擔任情治單位的線民、協作者，光是一個校園安定專案，就有3至6千人，當中還包括重點佈建、有領薪酬的資金佈建等。

鍾佳濱說，促轉會現在都已經掌握相關資料，應該在這些基礎之上，進行一個法制化的程序，讓資料被揭露，並讓當事人在一定的法治化程序之下面對其責任，「其實究責不必然是處罰，咎責只是讓做錯的人有機會改正」。

鍾佳濱強調，在威權統治時期，因為參與威權統治的程度有別，有的罪名是要被究責、處罰的，例如納粹屠殺猶太人，而有的是在佔領期間擔任魁儡政府，例如法國在二戰期間曾經被德國佔領，之後也被究責，但這目的是為了讓錯誤被改正，讓社會被了解，最後才能達到諒解及和解。